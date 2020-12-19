Когда можно уточнить налог на прибыль в случае его уменьшения

Банк подал уточненку по налогу на прибыль за 2015 год, в которой уменьшило сумму налога к уплате. Основанием для подачи декларации послужило то обстоятельство, что в рамках судебных дел были признаны недействительными сделки, заключенные в 2015 году, по приобретению и последующей реализации земельного участка и недвижимого имущества.

ИФНС при проверке налоговой декларации выражено несогласие с поданной уточненкой.

Свои комментарии по этому поводу дала ФНС в письме № СД-4-3/24087@ от 28.11.2017.

Признание судом договора купли-продажи недвижимого имущества недействительным устанавливает тот факт, что покупателю по такому договору право собственности на это имущество не переходило.

Согласно пункту 1 статьи 54 НК при обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).

Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.

На основании п. 1 ст. 54 НК РФ в налоговом учете при обнаружении ошибок в исчислении налоговой базы, которые повлекли излишнюю уплату налога, организация может произвести пересчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором совершена ошибка, или за налоговый (отчетный) период, в котором она выявлена.

Таким образом, по мнению ФНС России, в рассматриваемой ситуации представление Банком уточненной налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 2015 год является правомерным.