Как платить НДФЛ при получении имущества в случае ликвидации организации

Доход, полученный физлицом в виде имущества, передаваемого ему при ликвидации организации, является доходом в натуральной форме, налоговая база в отношении которого определяется исходя из их цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/78453 от 27.11.2017.

При выплате дохода в натуральной форме налоговый агент не имеет возможности удержать исчисленную сумму налога.

Согласно пункту 5 статьи 226 НК при невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и о сумме налога.

Если у налогоплательщика есть основания считать, что его права нарушаются налоговым агентом, в том числе если налоговый агент определяет налоговую базу в отношении доходов, полученных при ликвидации организации, без учета положений статьи 105.3 НК, то за защитой своих нарушенных прав налогоплательщик может обратиться в суд.

Кроме того, в ФНС обратили внимание, что согласно пункту 1 статьи 105.3 НК в случае если в сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми, то любые доходы (прибыль, выручка), которые могли бы быть получены одним из этих лиц, но вследствие указанного отличия не были им получены, учитываются для целей налогообложения у этого лица.

Пунктом 3 статьи 105.3 НК предусмотрено, что налогоплательщик вправе самостоятельно применить для целей налогообложения цену, отличающуюся от цены, примененной в сделке между взаимозависимыми лицами, в случае, если цена, фактически примененная в указанной сделке, не соответствует рыночной цене.