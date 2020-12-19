Как переносить убыток КИК на будущие периоды

Пунктом 8 статьи 309.1 НК установлено, что убыток, полученный КИК до 01.01.2015, по данным финансовой отчетности, составляемой в соответствии с ее личным законом, может быть перенесен на будущие периоды в сумме, не превышающей сумму убытка за 3 года и учтен при определении налоговой базы этой компании. При этом НК не установлено ограничение срока переноса такого убытка на будущие периоды.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-12-11/2/80310 от 30.11.2017.

В свою очередь, пунктом 7 статьи 309.1 НК предусмотрено, что, если по данным финансовой отчетности КИК за финансовый год определен убыток, указанный убыток может быть перенесен на будущие периоды без ограничений и учтен при определении налоговой базы этой компании.

При этом согласно пункту 7.1 статьи 309.1 НК убыток КИК не может быть перенесен на будущие периоды, если налогоплательщиком - контролирующим лицом не представлено уведомление о КИК за период, за который получен указанный убыток.

Вместе с тем данное условие о невозможности переноса убытка, полученного КИК, на будущие периоды в случае непредставления уведомления за период, в котором получен такой убыток, не может быть применено в случае, если за такой период в принципе отсутствовали основания по представлению такого уведомления.