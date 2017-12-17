Когда покупку квартиры можно учесть в расходах по УСН

Пунктом 3 статьи 346.16 НК установлено, что расходы на приобретение ОС при УСН принимаются с момента ввода этих ОС в эксплуатацию (с момента факта подачи документов на регистрацию прав).

Согласно пункту 2 статьи 346.17 НК затраты налогоплательщика, применяющего УСН, признаются в расходах после их фактической оплаты.

Таким образом, налогоплательщик вправе учесть расходы на приобретение ОС, в том числе квартиры, используемой в предпринимательской деятельности, в составе расходов при УСН.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/75751 от 16.11.2017.