Как заполнить декларацию по НДС при реализации медицинских изделий в лизинг

С 01.10.2017 не подлежат налогообложению НДС операции по реализации услуг по передаче медицинских изделий, имеющих соответствующее регистрационное удостоверение, по договорам финансовой аренды (лизинга) с правом выкупа.

Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения), подлежат отражению в разделе 7 налоговой декларации по НДС.

До внесения соответствующих изменений в приложение № 1 к Порядку налогоплательщики вправе отразить в разделе 7 декларации эти операции под кодом 1010265.

Вместе с тем не является нарушением использование налогоплательщиками кода 1010200 до момента официального установления кода 1010265 для указанных операций.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/24735@ от 06.12.2017.