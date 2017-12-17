Заемщики смогут отправлять отчетность в Сбербанк прямо из 1С

Сбербанк и фирма «1С» запускают в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит заёмщикам во всех регионах отправлять отчётность из «1С:Бухгалтерии 8» в банк всего за один клик.

Теперь пользователи программы «1С:Бухгалтерия 8» могут прямо из программы отправлять более шестидесяти видов отчётов заёмщика во все территориальные банки Сбербанка — одним нажатием клавиши.

Корпоративные заёмщики обязательно должны отправлять отчётность в банк, так как это снижает риски по обслуживанию кредитов и позволяет банку отслеживать финансовое здоровье заёмщика, передает пресс-служба Сбербанка.

Комплект отчётов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С:Бухгалтерии 8» и в облачном сервисе «1cfresh.com». В него входят базовые формы с отчётами о движении средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчёты анализа счетов.

«Мы продолжаем активно развивать совместные проекты со Сбербанком по интеграции наших программ с его системами, чтобы помочь клиентам, кто пользуется услугами банка, упростить и ускорить бизнес-процессы. Всё более активно используется защищённый обмен платёжными документами и выписками в рамках сервиса "1С:ДиректБанк”, — отметил директор фирмы “1С” Борис Нуралиев. — Теперь наши пользователи могут автоматически формировать и отправлять в банк полный набор финансовых отчётов заёмщика. Такая возможность особенно важна для небольших компаний, для которых раньше это было непростой задачей»