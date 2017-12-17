Клерк.Ру
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«Личные» налоги можно будет заплатить авансом

Правительству понравился законопроект, предусматривающий введение нового способа уплаты налогов — в виде «специальных авансовых взносов».

Физические лица смогут перечислять в бюджет авансы в счет уплаты ими предстоящих платежей по налогам на транспорт, землю и иное имущество. Об этом рассказал РАПСИ член правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Комиссия пришла к выводу, что принятие законопроекта упростит для граждан процесс уплаты налогов и положительно повлияет на администрирование доходов бюджетной системы.

«Человек сможет заранее внести в налоговую инспекцию определенную сумму в счет предстоящих платежей по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Налоговая инспекция самостоятельно произведет зачет авансовых средств в установленные сроки уплаты налогов. При этом авансовые платежи — до того, как произведен зачет — являются собственностью налогоплательщика. Если после уплаты налога будет остаток, то налоговая инспекция его вернет — по заявлению гражданина», — пояснил Груздев.

Он отметил, что подобная система позволит вносить средства тогда, когда удобно человеку.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
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Аноним

Тогда пусть будет авансовый имущественный вычет, ты еще не купил квартиру, а налоговая уже вернула НДФЛ с имущества и ипотеки, а если человек-налогоплательщик передумал брать, налоговая подает заявление на возврат и в пределах 30 рабочих дней получает деньги обратно, но только если человек-налогоплательщик точно передумал

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Аноним
, Курган
 и в пределах 30 рабочих дней получает деньги обратно

 И это только в том случае, если у человека-налогоплательщика нет переплат по налогам-сборам)))

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Аноним
Не понимаю, почему нельзя это сделать по юрикам? С этим НДФЛ развели бодягу, раньше перечислили, позже перечислили...
<b>Модератор</b>
Над.К
С этим НДФЛ развели бодягу

Это не налог юрика. Кстати, сейчас кто запрещает налоги юрика платить авансом, а потом зачесть? Прибыль вообще так по закону и платится.


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