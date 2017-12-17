«Личные» налоги можно будет заплатить авансом

Правительству понравился законопроект, предусматривающий введение нового способа уплаты налогов — в виде «специальных авансовых взносов».

Физические лица смогут перечислять в бюджет авансы в счет уплаты ими предстоящих платежей по налогам на транспорт, землю и иное имущество. Об этом рассказал РАПСИ член правительственной комиссии по законопроектной деятельности и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.



Комиссия пришла к выводу, что принятие законопроекта упростит для граждан процесс уплаты налогов и положительно повлияет на администрирование доходов бюджетной системы.

«Человек сможет заранее внести в налоговую инспекцию определенную сумму в счет предстоящих платежей по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Налоговая инспекция самостоятельно произведет зачет авансовых средств в установленные сроки уплаты налогов. При этом авансовые платежи — до того, как произведен зачет — являются собственностью налогоплательщика. Если после уплаты налога будет остаток, то налоговая инспекция его вернет — по заявлению гражданина», — пояснил Груздев.

Он отметил, что подобная система позволит вносить средства тогда, когда удобно человеку.