Для кого онлайн-кассы и АСК НДС-2, по мнению налоговиков, просты и выгодны

У нас замечательная в своей искренности цитата дня.

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов на встрече с журналистами рассказывал про автоматизированную систему контроля над НДС, онлайн-кассы, систему маркировки товаров и другие электронные сервисы ФНС. В конце руководитель Управления резюмировал, что:

«Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто и выгодно».

Кому это выгодно, всем понятно. Но почему-то даже для налоговиков все это не кажется простым. Что уж говорить про налогоплательщиков...