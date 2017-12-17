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Для кого онлайн-кассы и АСК НДС-2, по мнению налоговиков, просты и выгодны

У нас замечательная в своей искренности цитата дня.

Руководитель УФНС России по Томской области Геннадий Морозов на встрече с журналистами рассказывал про автоматизированную систему контроля над НДС, онлайн-кассы, систему маркировки товаров и другие электронные сервисы ФНС. В конце руководитель Управления резюмировал, что:

«Все эти цифровые проекты Федеральной налоговой службы создают такие условия, при которых быть добросовестным налогоплательщиком просто и выгодно».

Кому это выгодно, всем понятно. Но почему-то даже для налоговиков все это не кажется простым. Что уж говорить про налогоплательщиков...

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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2 мнения
Клерк
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, Волжский
[b]MissCherie[/b], да, как только кассу он-лайн поставили и сразу покупатели в очередь и все норовят купить на пару сотен тысяч ! Никакого спасу нет, от их денег ! Устал считать !
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