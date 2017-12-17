Хотите перейти на УСН? Не забудьте уведомить об этом налоговую

Налоговики Хабаровского края напоминают о том, что налогоплательщики, желающие с 2018 года перейти на упрощенную систему налогообложения, должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя.

Подать уведомление о переходе на УСН нужно до 31 декабря года, предшествующего году перехода. В 2017 году 31 декабря приходится на воскресенье, а следующий рабочий день - 9 января 2018 года. Именно до этого срока и нужно уведомить налоговый орган о переходе на УСН. Не успевшие до указанного срока лишаются права применения УСН (пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ).

Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели вправе уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет.

Уведомление можно представить в инспекцию:

на бумаге (рекомендуемая форма утверждена Приказом ФНС РФ от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@);

в электронном виде (формат утвержден Приказом ФНС РФ от 16.11.2012 № ММВ-7-6/878@).

Для перехода на УСН с 2018 года необходимо соблюсти следующие условия:

размер доходов организации за 9 месяцев 2017 года (без НДС) - не более 112,5 млн рублей (п. 2 ст. 346.12 НК РФ);

бухгалтерская остаточная стоимость основных средств на 1 января 2018 года - максимум 150 млн рублей;

средняя численность работников - не более 100 человек;

максимальная доля других организаций в уставном капитале - 25%;

у организации нет филиалов.

Кроме того, на УСН не вправе работать банки, страховщики, НПФ, ломбарды, казенные и бюджетные учреждения, а также ряд других организаций (п.3 ст. 346.12 НК РФ).

Налоговики обращают внимание на то, что организациям и ИП, уже работающим на УСН, уведомлять налоговые органы о продолжении применения его в следующем году не требуется.

Имейте ввиду, что переход на УСН в течение года невозможен, в том числе в связи с появлением у организации новых видов предпринимательской деятельности (письмо Минфина РФ от 21.04.2014 № 03-11-11/18274).