Успейте утвердить график отпусков! Осталось несколько дней

Согласно статьи 123 ТК график отпусков на 2018 год должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года, то есть 17 декабря 2017 года (воскресенье).

В соответствии с частью статьи 14 ТК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 14-2/ООГ-9399 от 08.12.2017.

Вместе с тем график отпусков может быть утвержден и раньше, так как ТК РФ не содержит запрета на утверждение графика в более ранние сроки.

Утверждение графика в более поздние сроки повлечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП в размере от 1 до 5 тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.