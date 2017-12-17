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Налоговая начала массовый арест банковских счетов и машин физлиц

Налоговики Свердловской области взялись за должников-«физиков».

Налоговики объявили, что в регионе вынесено более 1000 решений о запрете выезда недобросовестных налогоплательщиков за пределы России. Арестовано 500 счетов должников в банках, а более 4 тыс. жителей области расплачиваются по долгам из зарплаты, сообщает РБК Екатеринбург..

Жесткие меры применяются к лицам, имеющим задолженность по обязательным платежам государству в размере более 100 тыс. рублей.

Число физлиц, попавших под санкции ведомства, может увеличиться: с начала текущего года ведомство направило в суды значительное количество заявлений на взыскание задолженности физических лиц. После получения решений суда работа по исполнительным листам будет передана в компетенцию регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Одна из ограничительных мер к должникам — арест имущества. В Первоуральске у злостного должника (задолженность по налогам более 640 тыс. рублей) арестован автомобиль Ниссан Патрол. В случае если владелец добровольно не погасит недоимку, машина будет продана, а вырученная сумма пойдет на закрытие долга.

Жительница Кировского района Екатеринбурга, которая игнорировала требования УФНС, лишилась дорогостоящего личного имущества. Изъятия под опись произошли в элитном пентхаусе, расположенном на 26-м этаже одного из жилых комплексов Екатеринбурга. До полного погашения задолженности женщина не сможет выехать за рубеж, в том числе на новогодние каникулы, и пользоваться личным автомобилем.

Впрочем, физлицами налоговики не ограничиваются. В Каменске-Уральском у организации, имевшей долги на сумму около 50 млн руб., арестовали здание стоимостью 48 млн руб. Если долги данной организацией не будут погашены, имущество должника также будет реализовано судебными приставами.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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