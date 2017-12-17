Сообщивших о взятке нельзя будет уволить два года

Граждан, которые решились сообщить о коррупционных преступлениях коллег, нельзя будет уволить со службы (работы). Законопроект, запрещающий такие увольнения, рассмотрен в первом чтении 13 декабря.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и распространятся они будут не только на гражданских лиц, но и на военных.

Граждан, сообщивщих о коррупции, нельзя будет увольнять без согласия прокурора в течение двух лет после сигнала. Кроме того, прокуратура проследит, чтобы начальство не подвергало человека гонениям, например, срезая премии, переводя на неудобный график работы.



Законопроект предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении о коррупционном нарушении, пишет «Парламентская газета». Будут защищены и персональные данные человека.



Если по сигналам гражданина будет возбуждено уголовное дело, он может попасть в программу защиты свидетелей.