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Сообщивших о взятке нельзя будет уволить два года

Граждан, которые решились сообщить о коррупционных преступлениях коллег, нельзя будет уволить со службы (работы). Законопроект, запрещающий такие увольнения, рассмотрен в первом чтении 13 декабря.

Поправки вносятся в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и распространятся они будут не только на гражданских лиц, но и на военных.

Граждан, сообщивщих о коррупции, нельзя будет увольнять без согласия прокурора в течение двух лет после сигнала. Кроме того, прокуратура проследит, чтобы начальство не подвергало человека гонениям, например, срезая премии, переводя на неудобный график работы.

Законопроект предусматривает обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в уведомлении о коррупционном нарушении, пишет «Парламентская газета». Будут защищены и персональные данные человека.

Если по сигналам гражданина будет возбуждено уголовное дело, он может попасть в программу защиты свидетелей.

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5 мнений
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Аноним
, Москва

Интересно, а как они вообще дальше смогут работать в коллективе? С таким "коллегой" просто никто общаться не будет

Клерк
ti605
, Краснодар
Это большой вопрос: Сноуден герой или предатель? Так и тут, да, Павлик Морозов... А с другой стороны, повальная коррупция всех достала! 
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Аноним
, Иркутск

Это не плохой способ тунеядцу избежать увольнения. Горит под тобой стул, капни на коллегу, и кури бамбук 2 года на работе, как неприкасаемый....

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