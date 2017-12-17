Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов. Путин обещал

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить граждан и ИП от выплат некорректно начисленных налогов.

«На что совершенно точно нужно обратить внимание уже сегодня и сейчас, это на некоторые налоги, которые достаточно тяжелым бременем на граждан и на бизнес ложатся и не отвечают никаким интересам ни самих граждан или бизнеса, ни интересам государства в целом. Капремонт, например, или, скажем, налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которые даже с человеком иногда не связаны, в силу несовершенства нашей налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 млн человек, и общий объем этой задолженности 41 млрд руб. Может, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от этих выплат», — сказал он.

По словам Путина, также необходимо списать аналогичные долги со стороны индивидуальных предпринимателей, передает RNS.

«Это примерно 15 млрд руб. и касается 2,9 млн человек. Человек начал бизнес, но что-то не получилось, а налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить этих людей от выплат подобного рода», - заявил Президент.

«Есть еще одна ситуация, которая требует особого внимания. Я имею ввиду так называемые условные доходы…Скажем, банки кого-то освобождают от выплаты кредитов, фирмы-операторы связи освобождают. По действующему законодательству это считается как бы условный доход, условный, и на него сразу накручиваются налоги. Это тоже примерно около 3 млн человек. И тоже счет идет на миллиарды — их задолженность. Надо это списать, это бессмысленная абсолютно вещь, которая мешает развиваться и экономике, и на людей накладывает несправедливую налоговую нагрузку. Думаю, что мы сделаем это в самое ближайшее время», — подвел итог Путин.