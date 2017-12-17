Переходите на патентную систему с 1 января? Срок подачи заявления истекает в понедельник

Индивидуальным предпринимателям, которые планируют применять патентную систему налогообложения с 1 января 2018 года, следует не позднее 18 декабря подать в налоговую инспекцию заявление о получении патента.

Напомним, что заявление подается по новой форме 26.5-1, утвержденной Приказом ФНС России от 11.07.2017 № ММВ-7-3/544. Незаполнение обязательных полей является поводом для отказа в получении патента (пп.1 п.4 статьи 346.45 НК), так что будьте внимательны при заполнении заявления.

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