ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам

Долги индивидуальных предпринимателей по страховым взносам могут быть списаны до конца 2017 года, рассказал RNS президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже готовы и проходят стадию обсуждения.

«Если Федеральное собрание примет соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а я знаю, что они подготовлены и проходят стадию активного обсуждения, то, конечно, это должно быть принято в этом году. Президент очень справедливо указал, что это необходимо сделать в короткие сроки. Думаю, списание долгов может пройти до конца 2017 года», — сказал он, подчеркнув, что Федеральная налоговая служба согласовала соответствующие поправки.

По словам Калинина, речь идет о долгах по страховым взносам и штрафах за неуплату страховых взносов индивидуальными предпринимателями. Он выразил надежду, что для списания долгов не потребуется личное присутствие предпринимателя.

«У нас, к сожалению, было принято такое законодательство в свое время, что индивидуальный предприниматель сам за себя должен заплатить фактически вмененные страховые взносы примерно по 3 тыс. рублей в месяц — это и в Пенсионный фонд, и в Фонд медицинского страхования. Причем эта сумма не зависит от того, есть у тебя доход, нет у тебя дохода, пошел у тебя бизнес, не пошел у тебя бизнес», — пояснил Калинин, подчеркнув, что «Опора России» указывала на эту проблему и обращалась с соответствующей просьбой в администрацию президента.

Он указал, что списанию также подлежат штрафы за неуплату страховых взносов: «Неплательщикам должен быть начислен семикратный штраф. Речь идет о значительном количестве предпринимателей. По-моему, порядка 780 тыс. ИП, кто может получить штраф».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции предложил освободить граждан от выплат долгов по налогам на 41 млрд руб., а индивидуальных предпринимателей — на 15 млрд руб. По его словам, речь идет о «задолженности, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которая даже с человеком иногда не связана, в силу несовершенства нашей налоговой системы». Президент указал, что списание может коснуться 42 млн физических лиц и 2,9 млн индивидуальных предпринимателей.