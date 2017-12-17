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ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам

Долги индивидуальных предпринимателей по страховым взносам могут быть списаны до конца 2017 года, рассказал RNS президент «Опоры России» Александр Калинин. По его словам, соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже готовы и проходят стадию обсуждения.

«Если Федеральное собрание примет соответствующие поправки в Налоговый кодекс, а я знаю, что они подготовлены и проходят стадию активного обсуждения, то, конечно, это должно быть принято в этом году. Президент очень справедливо указал, что это необходимо сделать в короткие сроки. Думаю, списание долгов может пройти до конца 2017 года», — сказал он, подчеркнув, что Федеральная налоговая служба согласовала соответствующие поправки.

По словам Калинина, речь идет о долгах по страховым взносам и штрафах за неуплату страховых взносов индивидуальными предпринимателями. Он выразил надежду, что для списания долгов не потребуется личное присутствие предпринимателя.

«У нас, к сожалению, было принято такое законодательство в свое время, что индивидуальный предприниматель сам за себя должен заплатить фактически вмененные страховые взносы примерно по 3 тыс. рублей в месяц — это и в Пенсионный фонд, и в Фонд медицинского страхования. Причем эта сумма не зависит от того, есть у тебя доход, нет у тебя дохода, пошел у тебя бизнес, не пошел у тебя бизнес», — пояснил Калинин, подчеркнув, что «Опора России» указывала на эту проблему и обращалась с соответствующей просьбой в администрацию президента.

Он указал, что списанию также подлежат штрафы за неуплату страховых взносов: «Неплательщикам должен быть начислен семикратный штраф. Речь идет о значительном количестве предпринимателей. По-моему, порядка 780 тыс. ИП, кто может получить штраф».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции предложил освободить граждан от выплат долгов по налогам на 41 млрд руб., а индивидуальных предпринимателей — на 15 млрд руб. По его словам, речь идет о «задолженности, которая возникла на протяжении предыдущих многих лет в силу обстоятельств, которая даже с человеком иногда не связана, в силу несовершенства нашей налоговой системы». Президент указал, что списание может коснуться 42 млн физических лиц и 2,9 млн индивидуальных предпринимателей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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23 мнения
Клерк
tillsammans
, Москва
инетересно, это коснется всех, и тех,1. до кого пфр уже добрались и списывают с дебетовой карты по судебным решениям
2. и тех кто тольк закрылся с долгами по пфр ?
там вообще было не про страховые взносы, а про налоги. вдруг посчитают,что взносы в  пфр -это не налог???
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Аноним
до кого пфр уже добрались и списывают с дебетовой карты по судебным решениям

 А что, кому-то будет легче, если ему "простят" списанное?

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Аноним
, Псков
Спят и видят, что бы народ на выборы пришел. Готовы обещать всё и вся.
А когда выборы пройдут, то ни кто из чинуш и не вспомнит, что обещали. 

Демократия, это разновидность бус для Папуасов. С
разницей, что бусы были материальные, а демократия виртуальная. В бусы не надо
было Веровать, их можно было потрогать, а в демократию можно только Свято
Веровать.

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Аноним
, Видное
А что ему мешало раньше это сказать, а главное - сделать? Ну нас совсем за идиотов держат, пообещали списать долги, а мы должны поверить?
<b>Модератор</b>
Над.К
Почему эти долги не гасят из карманов виновников?

 Так виновники по большей части сами ИПшники и есть. Которые законов не читают и  искренне удивляются, что оказывается надо было взносы платить да еще и отчетность сдавать ;)

А то, что Калинин законов не знает, давно понятно. Но уж не выступал бы тогда по таким вопросам. Нет штрафов за неуплату взносов у ИП. И то, что он называет семикратным штрафом не штраф.

Я так думаю, что обсуждается внесение изменений в нормативку по поводу убыстрения пересчета взносов в максимальном размере в случае подачи отчетности ИП. Сейчас с этим сложно и ПФР отказы лепит. Потому что в законах действительно у него такой обязанности не прописано. Вот таким образом и будут "списаны" долги у ИПшников. А всё остальное просто предвыборная болтовня

Клерк
tillsammans
, Москва
Ничего подобного! Микробизнес пачками закрывается. Кто сидит попой на за это слабо понимает. Да ,ип-шники ,кто вышел с долгами по пфр виноваты. А кто топчет экономику, во главе с г-ом N,у них все ок
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Аноним
, Москва
Дамы и господа,вместо того чтобы возмущаться и устраивать базар,абсолютно некорректный,обрадовались бы.Это замечательная новость ,которая радует!Что касается тех,у кого сейчас списывают с карт ,удерживают недоимки и штрафы: если вы являетесь индивидуальным предпринимателем у которого деятельность приостановлена,и нет доходов или пенсионер в статусе ИП - вот с этих категорий будут списаны недоимки.И огромная благодарность нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок !Умейте быть благодарными.
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Аноним
, Калининград
Так виновники по большей части сами ИПшники и есть.

 

Вы не согласны с Путиным? Сказано, что причина в несовершенстве законодательтва!
<b>Модератор</b>
Над.К
то замечательная новость

 Да нет никакой замечательной новости. Только предвыборная трепотня пока. Непонятно даже что именно собрались прощать и кому.

Сказано, что причина в несовершенстве законодательтва!

 Вот с несовершенством законодательства полностью согласна. Только вопрос, кто всё то законодательство подписал? :)

Что касается тех,у кого сейчас списывают с карт ,удерживают недоимки и штрафы: если вы являетесь индивидуальным предпринимателем у которого деятельность приостановлена,и нет доходов или пенсионер в статусе ИП - вот с этих категорий будут списаны недоимки

 Да с чего Вы так решили-то? Особенно про пенсионеров интересно. Вы что, за все годы правления Путина мало его обещаний слышали?

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Аноним


Дамы и господа,вместо того чтобы возмущаться и устраивать базар,абсолютно некорректный,обрадовались бы.Это замечательная новость ,которая радует!Что касается тех,у кого сейчас списывают с карт ,удерживают недоимки и штрафы: если вы являетесь индивидуальным предпринимателем у которого деятельность приостановлена,и нет доходов или пенсионер в статусе ИП - вот с этих категорий будут списаны недоимки.И огромная благодарность нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок !Умейте быть благодарными.

 Владимир Владимирович, залогиньтесь!

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Аноним

Вопрос, кто и почему виновника несовершенства законодательства простил.

 Вот не умеете быть благодарными, да? Вот вас в дерьмо по маковку, а потом - раз! - и соломинку пообещали дать, штоб подышал - и где же ваша огромная благодарность нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок? Почему не кланяетесь?!

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Аноним
, Мурманск

Аноним, Вы писалиДолги из-за "несовершенства"? Вот пусть виновники платят! Или им тоже простили? : Согласен,  долги следует возмещать тем, по чьей "оплошности" они формировались: МиФНС препятствующая регистрации прекращения деятельности и внесения записи в ЕГРИП; УФМС не сообщающая достоверный адрес регистрации должника в МиФНС; УПФР направляющее иски с указанием недостоверных сведений о "должнике" и предоставляющей недостоверные сведения в индивидуальном лицевом счёте, одновременно резво начисляющей пени; ФССП, и имеющей своеобразный иммунитет, за необоснованные аресты счетов и взыскания всех средств без разбора. А теперь мол, мы вам прощаем наши долги, а то, что уже урвали-спишем и разойдёмся с миром. Интересно, как эту тему разрулит законодатель.нов виновников? 

 7920

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Аноним
, Калининград

А что насчет причиненных душевных страданий? Сколько людей измучились, заработали нервные болезни, нажили морщины на лице, язвы желудка, гастриты, холециститы, панкреотиты? Кто им возместит? А семьям умерших от инсультов и инфарктов? А людям, чьи семьи распались из-за невыносимого стресса? Кто возместит детям???

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Аноним
А что насчет причиненных душевных страданий? Сколько людей измучились, заработали нервные болезни, нажили морщины на лице, язвы желудка, гастриты, холециститы, панкреотиты? Кто им возместит? А семьям умерших от инсультов и инфарктов?

 Пффф, бабы еще нарожают (с)

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Аноним
, Москва
Вы если так возмущается,ну напишите в ФНС заявление,что лично вы готовы оплачивать свои недоимки и вам ничего амнистировать не нужно)
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Аноним
А женщинам, у которых из-за переживаний был выкидыш или роды с осложнениями? Кто им возместит? Они простить должны???

 Наш президент Путин  Владимир Владимирович ясно сказал: "простить". Вы почему такая неблагодарная нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок? 

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