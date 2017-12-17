Покупатели хотят получить чеки онлайн-ККТ от ИП на ПСН

Налоговые органы призывают граждан проверять кассовые чеки на сайте ФНС, где размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». С помощью него каждый желающий может получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения ККТ в ФНС России.

Между тем вняв призывам ФНС, некоторые покупатели «перегибают палку» и требуют кассовые чеки у всех продавцов, невзирая на их систему налогообложения, от которой, в частности, зависит обязанность применять ККТ.

С такой проблемой столкнулся читатель нашего форума.

в одном нашем магазине, находящемся на патенте, бабушка-покупательница стала требовать кассовый чек какие теперь выдают онлайн кассы. Типа - Хочу чек со штрих-кодом. Товарный чек ее не устроил. Справку продавцам я сделаю, что пока чеки мы можем не выбивать. Но покупатели могут захотеть удостовериться, что мы на патенте или на ЕНВД. Имеют ли они такое право или сразу их в налоговую отсылать? - Аноним

Участники обсуждения отмечают, что в обязанности продавца входит выдача документа с обязательными реквизитами, а применять ККТ, как того желает покупатель, он не обязан.

Обсуждение происходит в теме форума «Покупатель требует чек у магазина на патенте».