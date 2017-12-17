Пользуйтесь самым современным календарем налогоплательщика-2018

Мы сделали для вас календарь налогоплательщика на 2018 год. Он бесплатный. И очень удобный.

Мы сделали его не просто в табличке, как другие бухгалтерские ресурсы.

Календарь налогоплательщика-2018 на «Клерке» реализован в Google Календаре.

А это значит, что:

— если вы на него подпишетесь, то будете получать уведомления о налоговых событиях;

— уведомления будут приходить на любых девайсах. В телефоне, с почте и так далее.

— настройки уведомлений будет очень удобно менять.

Что такое Google Calendar? Google Calendar — сервис для планирования встреч, событий, дел с привязкой к календарю. Можно задавать время встречи, повторения, напоминания, приглашать других участников (им высылается приглашение по электронной почте).



Календарь умеет отправлять напоминания о событиях по e-mail и через SMS. Работа осуществляется в окне браузера через веб-интерфейс, данные хранятся на централизованном сервере Google, поэтому получить доступ к расписанию можно с любого компьютера, подключенного к Интернет (при этом данные защищены паролем).



В интерфейсе можно пользоваться «горячими клавишами», есть строка для быстрого занесения события, например «Tomorrow Meet Julie at 6pm» создаст событие на следующий день в 18:00 с названием «Meet Julie» («Встретить Джулию»). Удобная функция — автоматическое занесение писем, содержащих подобные строки в теле письма, в расписание.



Параллельно можно создавать несколько календарей, а также автоматически помечать официальные праздники.



Одно из ключевых преимуществ — возможность совместного использования календаря. Его можно сделать видимым для избранных пользователей, что позволяет планировать общие встречи.

Как настроить: Начало работы с Google Календарем