Сколько станет МРОТ с 1 января 2018 года

Минимальная оплата труда (МРОТ) будет поэтапно повышена до прожиточного минимума. Закон о таком повышении принят сегодня Госдумой в третьем чтении.

МРОТ с 1 января 2018 г. устанавливается в размере 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года); начиная с 2019 г. - в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

В том случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года ниже его величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда не уменьшается.

Все депутаты единогласно поддержали закон, но представители оппозиционных фракций отметили, что уже давно говорили о необходимости доведения МРОТ до прожиточного минимума. А некоторые депутаты предложили пойти еще дальше и считать МРОТ от размера потребительской корзины, а не прожиточного минимума.