Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Для внеплановой проверки трудовой инспекции появился новый повод

Неоформление трудового договора может стать поводом к внеплановой проверке трудовой инспекции. Такой закон принят сегодня депутатами в третьем чтении.

Поправки вносятся в  статью 360 Трудового кодекса. Поводом для проверки может послужить не только жалоба самого работника, но и обращения и заявления других лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций. Информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и из средств массовой информации тоже будет поводом.

Жаловаться можно не только не неоформление трудового договора, но и на его ненадлежащее оформление или заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Закон был внесен Курултаем Республики Башкортостан и в первоначальном проекте внеплановые проверки предлагалось проводить только в том случае  если неоформление трудовых отношений повлекло угрозу жизни и здоровью или невыплату зарплаты. Однако депутаты решили, что такое уточнее лишнее .

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Бухгалтерские новости
 
Успейте утвердить график отпусков! Осталось несколько дней
 
Бухгалтеру
 
Премии: полный гид для бухгалтера и кадровика
 
Бухгалтерские новости
 
Что будет, если не заплатить штраф от трудинспекции
 

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
×
×