Для внеплановой проверки трудовой инспекции появился новый повод

Неоформление трудового договора может стать поводом к внеплановой проверке трудовой инспекции. Такой закон принят сегодня депутатами в третьем чтении.

Поправки вносятся в статью 360 Трудового кодекса. Поводом для проверки может послужить не только жалоба самого работника, но и обращения и заявления других лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций. Информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и из средств массовой информации тоже будет поводом.

Жаловаться можно не только не неоформление трудового договора, но и на его ненадлежащее оформление или заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Закон был внесен Курултаем Республики Башкортостан и в первоначальном проекте внеплановые проверки предлагалось проводить только в том случае если неоформление трудовых отношений повлекло угрозу жизни и здоровью или невыплату зарплаты. Однако депутаты решили, что такое уточнее лишнее .