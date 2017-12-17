ФНС дали премию в Сколково за проект по онлайн-ККТ

Проект ФНС России по внедрению новых онлайн-касс получил признание IT – экспертов и награжден премией «Цифровые вершины» в спецноминации за «Доверие и прозрачность». Вручение премии состоялось в технопарке Сколково, сообщает пресс-служба ведомства.

Награда налоговой службе вручена за вклад в развитие прозрачности отношений бизнеса и государства. По словам экспертов, онлайн ККТ не просто фискальный инструмент. Это проект, который дает новые возможности для маркетинга и для управления бизнесом.

«Новая технология позволяет бизнесу передавать данные о расчетах в налоговые органы в режиме онлайн. Поэтому финансовая деятельность налогоплательщиков всегда открыта для ФНС России. Это освобождает предпринимателей от всех форм кассовой отчетности и способствует сокращению числа выездных налоговых проверок. При этом новые кассы защищают интересы покупателей – с помощью электронного чека и мобильного предложения они могут контролировать продавца и оперативно сообщать о нарушениях в налоговые органы», - отмечаетзаместитель руководителя Налоговой службы Даниил Егоров.

«Цифровые вершины» - конкурс российских разработчиков, которые создают IT-продукты для повышения эффективности бизнеса и государственных структур, а также повышения личной продуктивности. Конкурс проходит при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, РАНХГС и Фонда «Сколково». Его цель - популяризировать отечественные IT-решения и продукты среди российских управленцев.