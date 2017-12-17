Неверный ОКТМО: как исправить ошибку в отчетности по НДФЛ

Заполнение отчетности по налогу на доходы физических лиц важное и ответственное дело для каждого работодателя, считает Управление ФНС Севастополя.

Любая ошибка при заполнении отчетности по форме 2-НДФЛ и формы 6-НДФЛ может привести не только штрафам, но и стать причиной недостоверности данных по доходам физических лиц.

Налоговый Кодекс не конкретизирует, какие именно ошибки являются недостоверными сведениями. Поэтому недостоверными сведениями считаются любые ошибки, допущенные при заполнении вышеназванных форм, как влияющие, так и не влияющие на сумму налога, в том числе и тогда, когда ошибка привела к переплате. Это могут быть, не только неверные суммы налогов, но и любые другие данные, в частности, устаревшие данные получателя дохода, сокращения, опечатки, неправильно написанные фамилии, а также неверно указанные коды ОКТМО.

Наибольшее количество ошибок в отчетности по форме 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, предоставленных налоговыми агентами, связаны именно с неверным отражением ОКТМО.

Для того, чтобы отчетность была заполнена верно, следует знать, что необходимо указывать ОКТМО исходя из адреса регистрации, в том числе в отчетности по обособленным подразделениям.

Управление ФНС обращает внимание на то, что в Межрайонной ИФНС России № 1 по г. Севастополю - 8 муниципальных округов, а у каждого муниципального округа свой ОКТМО.

Как исправить ошибку в случае неверного отражения ОКТМО?

Чтобы изменить ОКТМО в отчетности по форме 2-НДФЛ необходимо по каждому плательщику представить две справки в следующем порядке: сначала аннулирующие справки с «номером корректировки» - 99; а потом предоставить новую справку с верным ОКТМО с номерами корректировок большими, чем в уже представленных первично (до аннулирующей) справках.

Чтобы изменить ОКТМО в расчете 6-НДФЛ, необходимо представить в налоговый орган по месту учета два расчета в следующем порядке: сначала уточненный расчет к ранее представленному с указанием соответствующего ОКТМО и нулевыми показателями всех разделов расчета (обнуление показателей), а далее - первичный расчет с указанием правильного ОКТМО.

Позволяет уточнить все данные и заполнить отчетность без ошибок электронный сервис «Узнай ОКТМО».