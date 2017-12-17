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Центробанк взял под контроль крупнейшие частные банки России. Уже три из пяти

15 декабря Центробанк объявил, что будет санировать Промсвязьбанк через Фонд консолидации банковского сектора — то есть регулятор сам займется оздоровлением крупнейшего частного банка. Ранее такие же меры были приняты к «Открытию» и Бинбанку. В результате, по состоянию на ноябрь 2017 года, три из пяти крупнейших частных банков России перешли под контроль ЦБ.

Медуза опубликовала наглядную "инфографику" о том, что происходит в банковской системе России.

Медуза
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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, Омск

Новость
о временной администрации Промсвязьбанка на всех страница, начал
анализировать банк:

https://contragents.com/1027739019142

нашел в составе учредителей : ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ"_Доля: 10 500
000,00_ИНН: 7707049388

Это же ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"(…согласно ИНН). А это государственная
компания. Получается Промсвязьбанка частично государственный?!
Люди которым это нравится
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