Сотрудника вынуждают платить НДФЛ за то, что на допросе в ИФНС рядом с ним находился юрист

Сотрудника компании вызвали на допрос в ИФНС, где ему задавали вопросы о деятельности работодателя. Между тем между фирмой, работой которой интересуется ИФНС, и юридической компанией заключен договор на услуги по сопровождению лиц, вызываемых на допросы в налоговую.

Юристы выполнили обязанность, возложенную на них договором: во время допроса сотрудник был не один, с ним находился юрист.

Однако для компании оказалось неожиданностью, что после этого мероприятия юрфирма прислала уведомление о том, что физлицо получило доход в виде юридической помощи и должно уплатить НДФЛ. Справку 2-НДФЛ с кодом «2» юрфирма намерена направить в ИФНС.

Бухгалтер компании обратилась на наш форум за советом.

Ситуация такая : сотрудник повесткой вызван на допрос в качестве свидетеля для дачи показаний о деятельности работодателя (ООО). У ООО заключен договор с юр.компанией (ЮК) на оказание различных юр.услуг, в том числе на сопровождение назначенных лиц к компетентным органам. Вызванный на допрос сотрудник является назначенным лицом. ЮК по просьбе ООО в рамках договора выделила юриста, который присутствовал при даче показаний сотрудником ООО, после чего ЮК направила в адрес ООО уведомление о том, что у сотрудника возник облагаемый НДФЛ доход в размере стоимости услуг по юр.сопровождению. ЮК объясняет это тем, что сотрудник не действовал от имени ООО, а давал показания от себя лично, т.е. теоретически мог обойтись и без помощи юриста. Как вы думаете, сотрудник ООО действительно получил экономическую выгоду в виде оплаченных ООО юр.услуг, поэтому нужно удержать у него НДФЛ?

Я сначала была уверена, что никакого дохода у сотрудника нет, а потом начала сомневаться...

Что скажете, коллеги? - Nikost

В комментариях к этой теме разгорелся горячий спор. Одни участники обсуждения считают, что доход сотрудником действительно получен и основания для уплаты им НДФЛ имеются. Другие уверены, что юрфирма слишком много на себя берет, так как ее слуги были оплачены компанией-заказчиком, которая сама решит все налоговые вопросы со своими сотрудниками.

А что вы думаете по этому поводу?

Обсуждение происходит в теме форума «Сотрудник вызван на допрос: НДФЛ с юр.услуг - ???»