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Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ

В ЕГРИП содержатся сведения о кодах ОКВЭД. Если какого-то кода там нет, но при этом ИП оказал услугу компании именно по этому незаявленному виду деятельности, компания как налоговый агент должна удержать у ИП НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.

Налогоплательщик при регистрации в качестве ИП самостоятельно указывает виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять. Также в обязанности ИП входит внесение изменений в перечень видов экономической деятельности, которыми он планирует заниматься, и о видах экономической деятельности, подлежащих исключению из ЕГРИП.

Соответственно, доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения соответствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности.

Физлица, зарегистрированные в качестве ИП, по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

В случае если ИП осуществляет деятельность вне рамок видов деятельности, указанных им при регистрации, то доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, выплачиваемые ему организацией, подлежат обложению НДФЛ у источника выплаты в установленном порядке.

Такая организация является налоговым агентом и независимо от статуса физлица обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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31 мнение
Клерк
alethena
, Армавир
вне рамоквидов деятельности,

Дорогой Клерк, найдите себя редактора, ошибки и ляпы в каждой статье. 


А по поводу НДФЛ — чего мелочиться, давайте дань ежемесячно собирать и отдавать чиновникам. А то у них фантазия заканчивается уже, пожалеем их, а?  

Клерк
y.ponomarev
, Краснодар

Что ни день, то радостные новости. Т.е. если предприятие оплатило на расчетный счет ИП, то надо НДФЛ заплатить? Борьба с обналом.

<b>Модератор</b>
бух2007
Т.е. если предприятие оплатило на расчетный счет ИП, то надо НДФЛ заплатить?

 

Т.е. заказчик должен перед оплатой  просмотреть ЕГРИП и убедиться, что там есть нужный ОКВЭД. А оно это зачем заказчику, если у него есть договор с ИП? Или хотят, чтоб заказчик удержал НДФЛ, а том еще ИП с этого поступления заплатил УСН.

Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

В письме нет вопроса. От него очень зависит смысл ответа. Хотя в любом случае опираться именно на ОКВЭД нельзя.

   Так они потому и не пишут сам вопрос, чтобы народ не видел, что они отвечают совсем на другой вопрос... :)

Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

yante, они - это кто? )) Это ответы на частные вопросы. Урезают их правовые системы сейчас, я так понимаю

 А я думаю, что урезают их те, кто пишет - чтобы не выдавать персданные...
Да и сам вопрос чтобы не опубликовать...

Мне с Минфина приходили ответы на мои вопросы - там то же самое, что и в правовых системах...

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Аноним
Хм. А если ИП оказал такую услугу иностранной компании, не имеющей филиала и не состоящей на налоговом учете в РФ, то не разорвет ли Минфин от трактовки налогообложения в этом случае?
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Аноним
, Екатеринбург

бух2007, Вы писали:

Т.е. если предприятие оплатило на расчетный счет ИП, то надо НДФЛ заплатить?

 

Т.е. заказчик должен перед оплатой  просмотреть ЕГРИП и убедиться, что там есть нужный ОКВЭД. А оно это зачем заказчику, если у него есть договор с ИП? Или хотят, чтоб заказчик удержал НДФЛ, а том еще ИП с этого поступления заплатил УСН.

 А мне вот как ИПшнику кажется, что такими действиями малому бизнесу не помогают, а как раз таки давят его, и начали наши "слуги народа" с ИП.

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Аноним
, Санкт-Петербург
>>... если ИП осуществляет деятельность вне рамок видов деятельности, указанных им при регистрации,
то доходы... подлежат обложению НДФЛ .

совершенно верно
Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

Мне с Минфина приходили ответы на мои вопросы

 

А смысл вам цитировать ваш же вопрос? ))

   Чтобы я мог увидеть, что они именно на него отвечают... :)
  А то пишут общими фразами, и иногда совсем не в тему...

Клерк
ronics
, Ярославль
Т.е. заказчик должен перед оплатой  просмотреть ЕГРИП и убедиться, что там есть нужный ОКВЭД. А оно это зачем заказчику, если у него есть договор с ИП? Или хотят, чтоб заказчик удержал НДФЛ, а том еще ИП с этого поступления заплатил УСН.

 И как сам ИП, находящийся на УСН будет доказывать это налоговой - да, пришли мне денежные средства на расчетный счет, да на УСН, да, от покупателя, но налоги с них заплатил сам покупатель

Клерк
yante
, Новороссийск
  При этом сам НК никаких кодов не содержит, а в п.2 ст.227 есть упоминание, что "Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящей статьи, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет, в порядке, установленном статьей 225 настоящего Кодекса."
 Получается фигня - по НК ИП должен платить налоги самостоятельно, а по этому письму, надо еще коды проверять... 
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Аноним
, Москва
Почему  заказчики и покупатели   должны отслеживать эти  коды, контролировать  ИП ? Для этого  есть ИФНС. Функции  ИФНС  возлагают  на  покупателей ?
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Аноним
, Москва


Над.К, вопрос по письму (из правовой системы):

Вопрос: О выполнении функций налогового агента по НДФЛ при выплате ИП дохода в рамках договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объемов торгов на срочном рынке.

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