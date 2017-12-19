Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ

В ЕГРИП содержатся сведения о кодах ОКВЭД. Если какого-то кода там нет, но при этом ИП оказал услугу компании именно по этому незаявленному виду деятельности, компания как налоговый агент должна удержать у ИП НДФЛ.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.
Налогоплательщик при регистрации в качестве ИП самостоятельно указывает виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять. Также в обязанности ИП входит внесение изменений в перечень видов экономической деятельности, которыми он планирует заниматься, и о видах экономической деятельности, подлежащих исключению из ЕГРИП.
Соответственно, доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения соответствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности.
Физлица, зарегистрированные в качестве ИП, по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.
В случае если ИП осуществляет деятельность вне рамок видов деятельности, указанных им при регистрации, то доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, выплачиваемые ему организацией, подлежат обложению НДФЛ у источника выплаты в установленном порядке.
Такая организация является налоговым агентом и независимо от статуса физлица обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога.
Дорогой Клерк, найдите себя редактора, ошибки и ляпы в каждой статье.
А по поводу НДФЛ — чего мелочиться, давайте дань ежемесячно собирать и отдавать чиновникам. А то у них фантазия заканчивается уже, пожалеем их, а?
Что ни день, то радостные новости. Т.е. если предприятие оплатило на расчетный счет ИП, то надо НДФЛ заплатить? Борьба с обналом.
Да уж действительно, шок-письмо..
В письме нет вопроса. От него очень зависит смысл ответа. Хотя в любом случае опираться именно на ОКВЭД нельзя.
Это называется корректор.
Над.К, Вы писали:
Так они потому и не пишут сам вопрос, чтобы народ не видел, что они отвечают совсем на другой вопрос...
Над.К, Вы писали:
А я думаю, что урезают их те, кто пишет - чтобы не выдавать персданные...
Да и сам вопрос чтобы не опубликовать...
Мне с Минфина приходили ответы на мои вопросы - там то же самое, что и в правовых системах...
бух2007, Вы писали:
А мне вот как ИПшнику кажется, что такими действиями малому бизнесу не помогают, а как раз таки давят его, и начали наши "слуги народа" с ИП.
то доходы... подлежат обложению НДФЛ .
совершенно верно
Над.К, Вы писали:
Чтобы я мог увидеть, что они именно на него отвечают...
А то пишут общими фразами, и иногда совсем не в тему...
И как сам ИП, находящийся на УСН будет доказывать это налоговой - да, пришли мне денежные средства на расчетный счет, да на УСН, да, от покупателя, но налоги с них заплатил сам покупатель
katerina371, Вы писали:
захотят, и обязательно.
+ РСВ и СЗВ-М
Аноним, Вы писали:
"..., таков и приход"...
Над.К, вопрос по письму (из правовой системы):
Вопрос: О выполнении функций налогового агента по НДФЛ при выплате ИП дохода в рамках договора об оказании услуг по поддержанию цен, спроса, предложения или объемов торгов на срочном рынке.
Может эпидемия какая чиновников поражает. Или от голода разум помутился.
Скорее от обжорства.