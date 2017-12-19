Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ

В ЕГРИП содержатся сведения о кодах ОКВЭД. Если какого-то кода там нет, но при этом ИП оказал услугу компании именно по этому незаявленному виду деятельности, компания как налоговый агент должна удержать у ИП НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-06/77155 от 22.11.2017.

Налогоплательщик при регистрации в качестве ИП самостоятельно указывает виды экономической деятельности, которые он планирует осуществлять. Также в обязанности ИП входит внесение изменений в перечень видов экономической деятельности, которыми он планирует заниматься, и о видах экономической деятельности, подлежащих исключению из ЕГРИП.

Соответственно, доходы от деятельности, подпадающей под вид деятельности, указанный индивидуальным предпринимателем при регистрации либо в результате внесения соответствующих изменений в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от осуществления предпринимательской деятельности.

Физлица, зарегистрированные в качестве ИП, по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог.

В случае если ИП осуществляет деятельность вне рамок видов деятельности, указанных им при регистрации, то доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью, выплачиваемые ему организацией, подлежат обложению НДФЛ у источника выплаты в установленном порядке.

Такая организация является налоговым агентом и независимо от статуса физлица обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить в бюджет сумму налога.