Как считать страховые взносы на зарплату сотрудников заграничного филиала

Минфин в своем письме № 03-08-05/80778 от 05.12.2017 разъяснил порядок начисления страховых взносов на выплаты гражданам РФ и иностранцам, работающим в филиале российской организации, расположенном в Финляндии.

В настоящее время между Правительствами РФ и Финляндской Республики действует Соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы, подписанное 04.05.1996. Данное соглашение и Протокол к нему применяются на территории обоих государств с 01.01.2003.

Соглашение распространяется исключительно на налоги на доходы и в отношении уплаты страховых взносов не применяется.

Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые российской организацией в рамках трудовых отношений в пользу работника, являющегося гражданином РФ, в том числе имеющего двойное гражданство, и выполняющего свои обязанности по трудовому договору в обособленном подразделении этой организации, расположенном за пределами территории РФ, подлежат обложению страховыми взносами.

Выплаты и иные вознаграждения, исчисленные российской организацией в пользу иностранных граждан, выполняющих свои обязанности по трудовым договорам в обособленном подразделении данной организации в Финляндской Республике, страховыми взносами не облагаются.