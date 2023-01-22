При реализации доли в уставном капитале можно учесть расходы на ее приобретение

Увеличение уставного капитала ООО может осуществляться, в том числе, за счет имущества общества, или за счет допвкладов участников общества.

Подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 268 НК РФ установлено, что при реализации имущественных прав (долей, паев) налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций на цену приобретения данных имущественных прав и на сумму расходов, связанных с их приобретением и реализацией.

При этом стоимость приобретаемых акций (долей, паев) для целей главы 25 НК РФ признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества, определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное имущество, с учетом дополнительных расходов.

Таким образом, при реализации долей в уставном капитале ООО, ранее приобретенных как по договорам купли-продажи, так и посредством внесения допвкладов в уставный капитал, налогоплательщик вправе уменьшить соответствующие доходы на цену их приобретения, а также на расходы, связанные с их приобретением и реализацией.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/80864 от 05.12.2017.