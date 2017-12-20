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Какие налоги платить за дебаркадер

Дебаркадер – это  плавучий объект, несамоходное плавучее сооружение, не являющееся судном. Учет плавучих объектов не предусматривает государственной регистрации прав на них.

Дебаркадер относится к движимому имуществу, организация в отношении данного имущества вправе применить льготу в соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК.

В письме Минфина № 03-05-05-01/81565 от 07.12.2017 также дан ответ на вопрос начисления транспортного налога в отношении дебаркадера.

При использовании дебаркадера непосредственно для посадки-высадки пассажиров, погрузки-выгрузки грузов плавучий объект используется, соответственно, для целей внутреннего водного транспорта.

Согласно пп. 2 и 3 п. 1 статьи 359 НК налоговая база по транспортному налогу в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для которых определяется валовая вместимость, определяется как валовая вместимость в регистровых тоннах, при этом в отношении водных транспортных средств налоговая база определяется как единица транспортного средства.

Таким образом, если в свидетельстве о соответствии плавучего объекта, выданном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области транспорта на классификацию и освидетельствование судов, определена его валовая вместимость, то налогообложение данного водного транспортного средства должно осуществляться по ставке транспортного налога, установленной статьей 361 НК в отношении несамоходных (буксируемых) судов, для которых определяется валовая вместимость, в ином случае - за единицу транспортного средства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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