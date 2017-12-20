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Как платить НДФЛ, если россиянин работает по трудовому договору за границей

Если физическое лицо выполняет обязанности, предусмотренные трудовым договором, на территории иностранного государства, получаемое им вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей относится к доходам от источников за пределами РФ.

В случае если гражданин - получатель доходов в виде вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ признается налоговым резидентом РФ, то исчисление, декларирование и уплату НДФЛ он производит самостоятельно по завершении налогового периода.

При этом если такое лицо не признается налоговым резидентом РФ, то его доходы от источников за пределами РФ в виде вознаграждения по трудовому договору не являются объектом обложения НДФЛ в РФ.

Исходя из изложенного в отношении вознаграждения физлица, исполняющего обязанности по трудовому договору за пределами РФ, организация не признается налоговым агентом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/80942 от 06.12.2017.

 

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