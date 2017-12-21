Когда брокеры могут не применять ККТ

Аноним, Вы писали:Ст. 51 Конституции еще как канает. Но если на какой-то вопрос есть сомнения, то...
Аналогично, очень достает Актион. У меня оплачена подписка до апреля следующего года. С ноября ме...
А вы в какой стране живете, я стесняюсь спросить, вот уж не думала, что на Клерке есть настолько ...
Мы ещё с Украины смеёмся. Да у нас маразматиков побольше будет. У них хоть налогообложение ...
Все эти перечисления через запятую не сами по себе, а относятся к способам оплаты за товары, рабо...
saigak, Вы писали:Перечисление зарплаты -это расход, а где взять приход денежных средств? ...
Ст. 51 Конституции еще как канает. Но если на какой-то вопрос есть сомнения, то лучше съехать на ...
А нам постоянно звонят Консультант+. У нас номеров телефонных много. Так они на каждый из них зво...
Они и так не имеют право взымать налоги, со сроком давности более 3х лет. А тут официально н...
Беспредел банков напрягает,в прошлом году сумма по году РКО было 45000, а в этом- уже 450 0...
Какой-то корявый заголовок... "Сколько" можно было бы заменить на "каким".
Задача любого банка- обмануть клиента.Но про такие коммисси 10% не слыхал.Платеж отозвать
А товарный чек отменили? Или обязанность пропала?
И Ышо! Работу в Личном кабинете физлица упростятРаботу? Любая работа должна быть оплачена! С...
""" и уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе.""".А как же Ска...
Аноним, Вы писали:Я военный пенс, увеличили на 841 руб итого пенсия= 22134 а у моего отца 12...
что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормит...
Раньше рассылка за день приходила ночью следующего дня.
А теперь.
Вчера вот (рассылка 20 де...
Аноним, Вы писали:""Речь идет о прощении долгов, которые уже не могут быть взысканы в силу закона...
что-то я не верю, что Вы больше трудились, чем мои родители в поле отпахали. Зачем мне Вас кормит...
Зачем баламутить народ? Таких бредовых целей как ККТ при выплате зарплаты никто не ставит. Это и ...
Когда анонимы начинают спорить друг с другом, то совершенно теряется "нить повествования"... :)
В новости специально написан бред, что набрать просмотры. Читайте поправку внимательней: "п...
saigak, Вы писали:Над.К, Вы писали: когда он за что то платит в магазине, то он обезличен......
ахах! Не в Крым и не в Сочи! Каким местом думали организаторы?
Предлагаю ввести неналоговый сбор с министров в размере 100% имущества. Направить на поддержку тр...
автор как будто оправдывается в последнем предложении>>а ее применение в банковском сектор...
Аноним, Вы писали:Что по этому поводу думать детям остальных? Я военный пенс, увеличили на ...
это какой-то лютый бредверните принудительную психиатрическую помощь!
Что по этому поводу думать детям остальных? Они зачем...?
""Речь идет о прощении долгов, которые уже не могут быть взысканы в силу закона, потому что истек...
Непонятно, почему убирают страховой стаж. Он же не накладывается на отпуск
Напиши сначала учетную политику для бухгалтерского учета и для налогового учета...а д...
Неприятно только одно. Главное. Всё реализуется так, чтобы все были "замазаны", виноваты, уж, точ...