Когда брокеры могут не применять ККТ

Брокер обязан вести учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитываться перед клиентом.

Зачисление денежных средств на специальный брокерский счет исключительно для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не является приемом или выплатой денежных средств за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги для целей Федерального закона N 54-ФЗ и, следовательно, не требует применения ККТ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-01-15/80809 от 05.12.2017.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без применения ККТ при продаже ценных бумаг.