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Новая книга ДиР по упрощенке начнет действовать с 1 января

С 1 января 2018 года вступает в силу приказ Минфина России от 07.12.2016 № 227н, в соответствии с которым книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, дополнена новым разделом, где отражаются суммы торгового сбора. Об этом напоминает УФНС Московской области.

Данный раздел заполняется налогоплательщиками, выбравшими в качестве объекта налогообложения «Доходы». Соответствующие изменения внесены и в Порядок заполнения книги учета доходов и расходов. Напомним, что торговый сбор введен только в Москве.

Однако подмосковные налоговики в своем пресс-релизе вводят налогоплательщиков в заблуждение. Они утверждают, что подмосковные организации и ИП могут уменьшить налог по УСН на торговый сбор. Однако это не соответствует действительности. Уменьшить налог могут только те организации и ИП, которые уплачивают налог по УСН в бюджет Москвы, т.е. организация должна быть зарегистрирована в Москве, а ИП иметь там место жительства. Такие условия установлены пунктом 8 статьи 346.21 Налогового кодекса.

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