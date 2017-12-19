Декларация по косвенным налогам при импорте товаров подается по новой форме

Начиная с 20 декабря 2017 года налоговая декларация по косвенным налогам (НДС и акцизам) при импорте товаров в Российскую Федерацию с территории государств - членов Евразийского экономического союза представляется по новым форме и формату, утвержденным приказом ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@. Об этом предупреждает Управление ФНС по Архангельской области.

Одновременно с налоговой декларацией налогоплательщик подает в налоговый орган заявление о ввозе товара и документы подтверждающие приобретение и ввоз товара (договор, счета-фактуры, товарные, товарно-транспортные накладные и т.п.). При продаже товаров между государствами – членами ЕАЭС не взимаются таможенные пошлины и сборы, а налогообложение осуществляется российским налоговым органом по месту постановки на учет российского покупателя товаров.

Порядок взимания косвенных налогов при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг между государствами - членами ЕАЭС регулируется нормами Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014 и положениями Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося приложением № 18 к Договору о ЕАЭС.

Информация о взимании НДС при экспорте и импорте товаров, выполнении работ и оказании услуг в государствах – членах Евразийского экономического союза размещена на сайте ФНС России в разделе «Евразийский экономический союз (ЕАЭС)».