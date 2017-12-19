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Налоговики опять опоздали: новая форма 3-НДФЛ не вступит в силу с 1 января

Новую форму надо будет сдавать начиная с отчетности за 2017 год, однако официально приказ не может вступить в силу раньше, чем  через два месяца после официального опубликования.

Читайте, во что это может вылиться на практике, в блоге компании НДФЛка.

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