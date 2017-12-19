Кто платит НДС при аренде госимущества

Согласно подпункту 4.1 пункта 2 статьи 146 НК операции по оказанию услуг казенными учреждениями не признаются объектом налогообложения НДС.

При оказании казенными учреждениями услуг по аренде государственного (муниципального) имущества, закрепленного за ними (включая органы государственной власти и управления, а также органы местного самоуправления) на праве оперативного управления, объекта налогообложения НДС не возникает.

В связи с этим арендаторы такого имущества НДС в качестве налогового агента не уплачивают.

В соответствии с пунктом 3 статьи 161 НК при предоставлении на территории РФ органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом налога.

В этом случае налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества.

При предоставлении органами государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду государственного (муниципального) имущества, не закрепленного за государственными (муниципальными) предприятиями и учреждениями, составляющего государственную (муниципальную) казну, обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на арендатора, являющегося налоговым агентом.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/25449@ от 14.12.2017.