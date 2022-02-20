Общественная организация хотела взыскать с ИП штраф в свою пользу. Но не вышло

В адрес бизнес-омбудсмена Дагестана обратился предприниматель с просьбой помочь ему отстоять свои интересы в суде, где рассматривается иск общественников против ИП.

Инспекторами региональной Общественной организации по защите прав потребителей была проведена проверка хлебопекарни ИП.

По результатам проведенной проверки, представителями общественной организации было направлено в суд исковое заявление с требованием взыскать в свою пользу 8000 рублей за оказание юридической помощи.

В ходе рассмотрения жалобы предпринимателя бизнес-омбудсменом было установлено, что доводы истца – региональной Общественной организации по защите прав потребителей не обоснованы и не соответствуют нормам действующего законодательства РФ.

Истец в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ не предоставил доказательств, свидетельств о наличии обращений потребителей, позволяющих истцу проводить проверку и составлять какие-либо материалы общественного контроля, а также обратиться в суд.

Доводы, что у предпринимателя отсутствуют медицинские книжки на работников, книга отзывов и предложений, договор аренды и т.д. не соответствуют действительности, и данные доводы ничем не подтверждены кроме как составленной претензии.

Предпринимателю была оказана юридическая консультация по вопросам, касающихся его прав и законных интересов, а также оказана помощь в составлении возражения на исковое заявление, благодаря чему суд встал на сторону ИП и отказал в удовлетворении исковых требований общественной организации, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.