Кто ответит за некорректную передачу сальдо взносов

В Прокуратуре Калининградской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

В ходе заседания региональный бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов поднял одну из основных проблем предпринимателей - соблюдение законодательства при осуществлении администрирования страховых взносов налоговыми органами.

Он призвал к проведению проверки с целью привлечения к ответственности должностных лиц, по чьей вине произошел ряд ошибок при передаче данных в налоговую службу из ПФР, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Представитель налоговой службы пояснил, что в настоящий момент разработаны разъяснения по вопросам перерасчета фиксированного платежа, исчисленного исходя из 8 МРОТ, для ИП, имеющих задолженность по страховым взносам.

Для перерасчета данного платежа, исчисленного ПФРФ, необходимо представить в налоговый орган декларации за прошедшие налоговые периоды, в том числе 2014-2016 годы, для перенаправления в ПФРФ и дальнейшего перерасчета.

Так же стало известно о том, что ответственные за массовые ошибки должностные лица были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.