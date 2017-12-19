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Кто ответит за некорректную передачу сальдо взносов

В Прокуратуре Калининградской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей.

В ходе заседания региональный бизнес-омбудсмен Георгий Дыханов поднял одну из основных проблем предпринимателей - соблюдение законодательства при осуществлении администрирования страховых взносов налоговыми органами.

Он призвал к проведению проверки с целью привлечения к ответственности должностных лиц, по чьей вине произошел ряд ошибок при передаче данных в налоговую службу из ПФР, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Представитель налоговой службы пояснил, что в настоящий момент разработаны разъяснения по вопросам перерасчета фиксированного платежа, исчисленного исходя из 8 МРОТ, для ИП, имеющих задолженность по страховым взносам.

Для перерасчета данного платежа, исчисленного ПФРФ, необходимо представить в налоговый орган декларации за прошедшие налоговые периоды, в том числе 2014-2016 годы, для перенаправления в ПФРФ и дальнейшего перерасчета.

Так же стало известно о том, что ответственные за массовые ошибки должностные лица были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

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1 мнение
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Аноним
, Санкт-Петербург
Все на выборы. Государство заботится о вас. Будет искать виновных.
В итоге выяснится, что программа виновата. Офигительное изобретение Программа, её ни в тюрьму не посадишь, ни штраф с неё не взыщешь, ей даже в морду дать не получится.
Вывод: Виновных нет. Ну а ваши проблемы, это ваши проблемы. Решайте сами. Тока денег не забудьте перечислить, а то на вас штрафы и пени навесят. 

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