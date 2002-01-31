Опубликована еще одна методичка по учету в госсекторе

Минфин опубликовал еще одно письмо с методическими указаниями для бухучета в госсекторе. На этот раз по ФСБУ «Основные средства».

В указаниях изложены особенности отражения в бухгалтерском учете объектов основных с использованием конкретных примеров, в том числе приведены бухгалтерские проводки.

Ранее министерство уже опубликовало методичку для госсектора по ФСБУ «Аренда».