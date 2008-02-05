Что грозит юрлицам за уклонение от сдачи отчетов в ФГИС ЦС

Принято решение о формировании единого реестра юрлиц, не предоставивших информацию или предоставивших заведомо недостоверную информацию в ФГИС ЦС за два и более отчетных периода. Туда же будут включены юрлица, которые производят некачественные стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование.

Речь идет о юрлицах, на которые законодательством о градостроительной деятельности возложена обязанность предоставления достоверной информации во ФГИС ЦС.

Как прокомментировал замглавы Минстроя Хамит Мавлияров, такая мера направлена на недопущение контрафактной продукции на строительные площадки, что повысит достоверность формирования цены строительства, а также качество и безопасность зданий и сооружений.

«Минстрой России готов к разработке соответствующих проектов нормативных правовых актов», - отметил замминистра.



До марта 2018 года будут разработаны изменения в законодательство РФ в части проверки налоговыми органами и органами контроля (надзора) достоверности информации, предоставляемой юридическими лицами в ФГИС ЦС, сообщает пресс-служба Минстроя.

За не предоставление и предоставление юрлицами заведомо недостоверной информации, необходимой для формирования сметных цен строительных ресурсов в целях расчета достоверной стоимости строительства, будут установлены меры административной ответственности, как для организации, так и для ее руководителя.



Кроме того, Минстрой России совместно с заинтересованными ведомствами в январе 2018 года представит предложения о передаче органам государственной власти субъектов РФ полномочий в части контроля за предоставление юрлицами информации в ФГИС ЦС.

Минстроем России ведется работа по уточнению перечня юрлиц на основании поступающих обращений от производителей строительных материалов. В частности, реестр дополняется новыми юрлицами, выпускающими строительную продукцию, включенную в классификатор строительных ресурсов.

