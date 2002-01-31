Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Утверждены новые формы для инвентаризации в госсекторе

Новые формы Инвентаризационной описи (сличительной ведомости) по объектам нефинансовых активов (0504087) и Ведомости расхождений по результатам инвентаризации (0504092) утверждены Минфином. Эти документы применяются в бухгалтерском учете госсектора.

В формах появились новые графы. Например, в Инвентаризационную опись добавили «Статус актива» и «Целевую функцию актива», а в Ведомость графу «Не соответствует условиям актива». Изменения связаны с принятием новых ФСБУ для организаций госсектора.

Обновленные формы необходимо применять по их организационно-технической готовности, но не позднее 1 января 2018 года. Такие условия указаны в приказе Минфина от 17.11.2017 N 194н.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Учет в бюджетных организациях»
Бухгалтерские новости
 
Опубликована еще одна методичка по учету в госсекторе
 
Бухгалтерские новости
 
Минфин опубликовал методичку по учету в госсекторе
 
Бухгалтерские новости
 
Как поставить инвентарный номер на ОС
 

Посетить семинар по теме «Учет в бюджетных организациях»

Все семинары по теме Учет в бюджетных организациях
×
×