Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Кому спишут долги по налогам

На минувшей неделе Президент пообещал предпринимателям списать долги по фиксированным взносам.

Соответствующие поправки в законодательство уже подготовлены Минфином и одобрены комитетом Госдумы по бюджету и налогам, пишет РБК.

Недоимка по страховым взносам и задолженность по соответствующим пеням и штрафам индивидуальных предпринимателей за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, будет признана безнадежной и списана налоговиками. 
Причем под налоговую амнистию попадут в том числе и бывшие ИП, который на данный момент уже прекратили деятельность.

Перечень документов, которые понадобятся для списания задолженности, и порядок списания определит ФНС.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
Перечень документов, которые понадобятся для списания задолженности, и порядок списания определит ФНС.
ОООО! ФНС внезапно начнет принимать бумажные документы, на которыми они подтирались 9 месяцев? Да у меня просто нет слов, чтобы выразить благодарность нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу за этот подарок !
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Россиянам простят налоговые долги. Верите?
 
Бухгалтерские новости
 
Спишут ли налоговую задолженность по истечении 3 лет за сроком давности?
 
Бухгалтерские новости
 
ИПшникам пообещали списать долги по страховым взносам
 
Бухгалтерские новости
 
Физлицам и ИП простят 56 млрд. рублей налоговых долгов. Путин обещал
 

×
×