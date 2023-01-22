Как заполнить адрес поставщика и покупателя в счете-фактуре

Аноним

Зачем я платил все налоги?Я по ходу дурак!Нужно было просто ждать списания долгов.Больше ничего п... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

Serg22 в декларации я тогда должен буду указать, что весь доход у меня поступил в 4 квартале. ... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

marcbrut Есть такое у Актиона - десятки звонков. Уже всем говорю, что сторожем работаю, покупать ничего не... Бухгалтеры жалуются на бесконечные звонки и письма о подписке

Аноним

Тут теперь другая проблемка нарисовалась. По новой редакции п. 6 ст. 427 НК теперь в общие доходы... Для каких «упрощенцев» изменятся пониженные взносы в 2018 году: быстрый справочник

Над.К Могу ли я сейчас оплатить частично страховые взносы прошлых лет для уменьшения налога сразу за ве... ИП на УСН 6%: как уменьшить налог на страховые взносы

Аноним

То-ли еще будет Срочно: в стране массовый сбой онлайн-касс. Как реагирует ФНС

Аноним

hub, Вы писали:Ожидаемое и предсказуемое событие((((( Рано или поздно это должно было произойти. ... Срочно: в стране массовый сбой онлайн-касс. Как реагирует ФНС

Аноним

американские "трежерис",в которые вкладывается наш истеблишмент -это "золото партии",которо... Заморозка накопительной части пенсии — что это значит?

Аноним

а что они тогда хотят???? Похоже на то, что они просто хотят продать ККТ...Дублирование без... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

В Договорах на РКО тарифы сейчас ежеквартально меняются. Уже два года как у всех грабительские ко... За перевод на карту физлица банк взыскал огромную комиссию. Главбуха назначили крайним

hub Неприятный инцидент конечно и показательный свидетельствующий о поспешности и не проработанности ... Срочно: в стране массовый сбой онлайн-касс. Как реагирует ФНС

Аноним

Им лучше прочитать текст закона. Налог на ВЛАДЕЛЬЦЕВ транспортных средств. Владеешь (т.е. за тобо... Российские байкеры требуют отменить транспортный налог для мотоциклистов

Аноним

Ваш комментарий... Справедливо было бы при начислении пенсии учитывать общий стаж работы,у меня с... Кто предлагает компенсировать пенсионерам недоиндексацию выплат

Аноним

Да, ни о чем Советы кадровику, как провести неприятный разговор с сотрудником об увольнении

Аноним

НАЛОГ С ПРОДАЖ затем будет (местный бюджет), вот нам всем и покажется нынешнее время раем, предст... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

Если хочет - рожает Задача какая-то Владимир Туров не про налоги и учет. Рожать или делать карьеру?

Аноним

Чё за хрень? Совсем опупели? Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Аноним

Да этого путлира даже гвоздодером с презид. места не выдернешь! Пока все не допродаст и не доразв... Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Аноним

Позор ПРАВИТЕЛЬСТВУ!!! Выплачивает смехотворные пенсии, еще не индексирует (индесация 150-200р. э... Работающим пенсионерам хотят полностью отменить пенсии

Аноним

Вообще уже давно сомневаемся в адекватности президента РФ ,который всё видит... Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Аноним

компания оплатила услуги для себя, чтобы сотрудник лишнего не ляпнул. Сотрудника вынуждают платить НДФЛ за то, что на допросе в ИФНС рядом с ним находился юрист

Аноним

Так ПФР отчитался,что у нас нет нищих пенсионеров.Все богатые. Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения

Аноним

Работающий пенсионер , с прибавками в августе, на данный момент пенсия составляет 7150.30ру... Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Аноним

Да, действительно, вдумчиво прочитать договор невозможно. Но для такого случая и предусмотрен пер... Как ЦБ и Сбербанк ищут дураков. Кто придумал «вмененные» страховки при выдаче кредита

Аноним

Сколько мы можем все это терпеть! Заморозка накопительной части пенсии — что это значит?

Аноним

Аноним, Вы писали:интересно написано, возникает вопрос: а когда чек отправлять, если оплата догов... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Аноним

в калуарах власти не слуги народа аодни кзлы Что приставы начали делать с должниками по налогам