Как заполнить адрес поставщика и покупателя в счете-фактуре

Допускаются ли в строках 2а, 6а счета-фактуры сокращения слов «город», «улица», «дом», «офис», например «г.», «ул.», «д.», «оф.»?
Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-09/73536 от 08.11.2017.
В строках 2а и 6а «Адрес» счета-фактуры указываются адрес юрлица, указанный в ЕГРЮЛ, в пределах места нахождения юрлица и адрес места жительства ИП, указанный в ЕГРИП.
Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца и покупателя товаров (работ, услуг, имущественных прав), не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
Таким образом, указание адресов продавца и покупателя, указанных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с сокращениями слов «город», «улица», «дом», «офис» не является основанием для признания счета-фактуры составленным с нарушением установленного порядка.