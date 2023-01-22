Как участнику «Сколково» подтвердить право на льготу по прибыли

Согласно статье 246.1 НК участник проекта Сколково в течение 10 лет со дня получения статуса имеет право на освобождение от налога на прибыль.

В соответствии с пунктом 7 статьи 246.1 НК документами, подтверждающими право на освобождение (продление срока освобождения), являются:

документы, подтверждающие наличие статуса участника проекта и предусмотренные Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково»;

выписка из книги учета доходов и расходов или отчет о финансовых результатах участника проекта, подтверждающие годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Учитывая изложенное, участники проекта Сколково имеют право на освобождение от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций, однако наличие указанного права необходимо подтвердить в том числе выпиской из книги учета доходов и расходов или отчетом о финансовых результатах участника проекта, подтверждающими годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/77719 от 24.11.2017.