Как ИП на УСН учитывает доход при уступке права требования

Согласно пункту 1 статьи 346.17 НК в целях главы 26.2 Кодекса датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

В связи с этим при уступке индивидуальным предпринимателем, применяющим УСН, прав требования по договору купли-продажи недвижимого имущества физическому лицу датой получения дохода у ИП будет являться дата получения платы за полученные права требования от физического лица.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/78612 от 28.11.2017.