Роспотребнадзор посоветовал при сбое касс фотографировать процесс покупки

Роспотребнадзор в связи со сбоем кассового оборудования на предприятиях торговли в ряде регионов рекомендует в подобной ситуации фиксировать на фото или видео процесс покупки дорогостоящих товаров. Помимо этого ведомство советует запастись свидетелями ее совершения, чтобы иметь право на возврат в случае необходимости.

«При приобретении дорогостоящих товаров и техники, одежды и т.д. в случае сбоев работы технического оборудования, в том числе кассовой техники, потребителю рекомендуется запастись сведениями о свидетелях этой сделки, потребитель вправе произвести фото- или видеосъемку процесса покупки, чтобы воспользоваться этими данными при возврате товара», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, возможно оформление дополнительных документов на бланках продавца (товарный чек, гарантийный талон, сервисные книжки) с указанием даты совершения покупки и по возможности ее цены, добавили в Роспотребнадзоре.

Ведомство напоминает, что согласно пункту 28 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства РФ от 19.01.1998 № 55 отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющего факт и условия покупки, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

Как сообщалось, в среду ряд АЗС России столкнулись с проблемами в работе в связи с остановкой фискальных регистраторов. О техническом сбое «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе сети АЗС «Газпром нефти» и пресс-службе «Роснефти», где сбой произошел на станциях дочерних компаний. Корреспонденты агентства в регионах сообщают, что в ночь на четверг возникли проблемы также у АЗС «ЛУКОЙЛа».

Источник «Интерфакса» в отрасли уточнил, что проблемы связаны с обновлением программного обеспечения производителей фискальной техники.