Налоги можно будет платить через МФЦ, причем авансом

Правительство внесло сегодня в Госдуму законопроект № 346805-7, направленный на улучшение налогового администрирования и совершенствование порядка исполнения обязанности по уплате налогов.

Законопроектом предлагается установить возможность уплаты налогов и других платежей, предусмотренных Налоговым кодексом, через МФЦ, в которых организована возможность приёма от физлиц денежных средств в счёт уплаты таких платежей и их перечисление в бюджетную систему РФ.

При этом предусматривается ответственность МФЦ, организаций федеральной почтовой связи и местных администраций за своевременность перечисления платежей.

Возможность оплачивать налоговые платежи непосредственно в МФЦ сократит временные издержки граждан, пояснили в Правительстве.

Предлагается также ввести институт «специальных авансовых взносов», которые физические лица могут добровольно перечислять в бюджетную систему в счёт уплаты ими предстоящих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В соответствии с законопроектом в случаях ошибочного указания в платёжных документах счёта Федерального казначейства должна быть обеспечена возможность уточнения платежей.

Налоговым органам предлагается предоставить полномочия по самостоятельному уточнению платежей при обнаружении ими допущенных плательщиками ошибок в платёжных документах.