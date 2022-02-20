Все интернет-магазины обяжут принимать оплату по картам «Мир»

Сегодня в Госдуму внесли законопроект № 346659-7, которым вносятся поправки в закон о защите прав потребителей (№2300-1) в части оплаты товаров (работ услуг).

В настоящее время обязанность обеспечить возможность оплаты товаров с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт не распространяется на субъекты предпринимательской деятельности, которых выручка за предшествующий год менее 40 млн. рублей.

Между тем сегмент интернет-торговли представлен наряду с несколькими десятками крупных ритейлеров, очень значительным числом микропредприятий, совокупная доля которых на разных товарных рынках варьируется в диапазоне 50 - 80%.

Таким образом, норма Закона № 2300-1 в действующей редакции с учетом предусмотренного суммового порога выручки по факту полностью исключает указанных Интернет-торговцев из числа хозяйствующих субъектов, обязанных обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов.

Авторы проекта, депутаты от «Единой России», решили исправить этот момент.

Предлагается установить требование об обязательном предоставлении потребителям возможности расчетов в безналичном порядке с использованием национальных платежных инструментов при осуществлении торговли через Интернет», вне зависимости от объема выручки продавца (исполнителя) от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что его принятие обеспечит повышение честной конкуренции, так как работающие «в черную» интернет-магазины будут явно выделяться по признаку отсутствия возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт.