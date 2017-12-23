Законы о налоговой амнистии приняты

Над.К, Вы писали:Аноним, а Вы в курсе, какие очереди были в налоговых? Ну, если приходить в...
Вы ещё попробуйте в 60 лет устройтись, труд он всегда почетен, кем бы кто не работал, но дело то ...
Ох уж этот Актион. Имела неосторожность однажды ответить. Потом сказала, что ушла на пенсию и не ...
Над.К, Вы писали:? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вд...
А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё.. Пе...
Можно получить с любой даты. Но только на ровное количество месяцев.
У нас банки не государственные а коммерческая структура. И такие действия -это выглядит, ка...
Над.К, а как же тогда быть?можно ли получить патент с 10го января например?Если не успел подать д...
С возрастом у многих заостряются присущие человеку черты характера(ссылаюсь на учебник и многолет...
что еще надо сделать чтоб хоть немного чувствовать себя в стабильности? Ничего. Банкам нужно отч...
Читала уже сегодня где-то этот список мер. Особенно "радует" тщательно проверять контрагентов - к...
? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вдруг в следующем г...
Добрый день. Столкнулись с подобной проблемой. ФНС вынесла решение по поводу недостоверности юр. ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:что завидовать то..... все в Ваших руках. То, что им на...
ну так кто мешает, тут просто отаечали почему приходит рассылка от других их продуктов.&nbs...
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп...
минуты назад, КировДобрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент о...
Добрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент оплачены налоги за 9 мес. и фик...
а зря удалили статью! Пусть бы они в суд подали, а мы бы все стали свидетелями со стороны ответчи...
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп...
Так ведь каждый раз с разных новых звонят! Вот уж метод-прямых-продаж. Тлф №№ ушел вт...
Цитата:
а кто-либо читает наши мнения?
А тут не сайт налоговой, читать некому :) Заведит...
Как можно не знать, должен ты в бюджет или нет? Странно. А если завтра на сотню тысяч требование ...
а кто-либо читает наши мнения? ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТЕ В СУББОТЫ? Действительно, одна суббота в мес...
В том то и дело, что ИП сколько не плати = всё равно мин пенсия. закон молодой и не факт. ч...
Щас директор на него все косяки поаесит, и будет этот студент отдуваться за всех... Может работод...
наверное должна, с 2013 до 2017 деятельности не было, платила нерегулярно(т.к р/сч не было), в ПФ...
Так Вы действительно должны были эту сумму? Потому как если это ошибочное списание, уменьшить нал...
Аноним, Вы писали:, а вы читали их пользовательское соглашение? С каких пор пользовательско...
"А вообще интересно получилось. Актион тупые что-ли? Статью-то Клерк удалил, а обсуждение всё рав...
открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы.....
Кстати, вчера звонили, предлагали БСС Главбух. Я говорю - для нас неактуально, потому что банки к...
Я одно время тоже подписался и телефон указал - достали так, что я их всех *уями прямым текстом п...
Вот номер карты 4890 4944 6409 1537 русский стандарт, хотел узнать кто он и где он
в 2017 г. налоговая взыскала 2649 руб взносов в фонд ОМС за период до 01.01.17 (определила по КБК...
Аноним, Вы писали:
Конечно! Это руководство к действию, вернее бездействию...
вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут
долги вплоть до 1 января 2017 года."
Получается те кто все таки самостоятельно сдал нулевую отчетность и у него пересчитали взносы без 8 кратного увеличения остался в дураках нужно платить ?
Пока получается так.
Вот такие долги,которые сами наплодили и будут списывать.
А что устроили с ПФР и ФСС ...мы уже год не можем разобраться !
При нулевых декларациях не начисляют взносы в максимальном размере.
Над.К, Вы писали:
Но можно ведь и по другому прочитать часть 11 ст.14 № 212-ФЗ
"Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период ... являются основанием для направления требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов" ... ну и далее про 8-ми кратный размер в случае отсутствия сведений.
И тогда по смыслу, статья 11 "законопроекта" признает безнадежными все недоимки по страховым взносам - и у тех кто декларацию не сдавал и кто сдавал нулевую и у кого был доход, но не были уплачены взносы.
Интересно вот что ... "Консультант" пишет, что "Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ". Как же тогда на него можно ссылаться?!?
Не получится так прочитать. Потому что по пункту 11 считают взносы тем, кто отчетность не сдал. Всем остальным считают по пункту 1.1. Вы же процитировали только основание для направления требования, а это не определение размера взносов
Не поняла проблемы. Почему вдруг нельзя сослаться?
Над.К, Вы писали:
Вы говорите про размер взносов, в законопроекте речь идет о недоимках, это не одно и то же, хотя и прямо связано. Второе предложение часть 11 ст.14 № 212-ФЗ является уточняющим (в случае, если отсутствуют сведения о доходах).
Не я говорю. Закон об амнистии говорит
Чтобы определить недоимку, её надо рассчитать по каким-то правилам. А рассчитать недоимку по части 11 статьи 14 можно только тем ИП, кто не сдал декларацию. Потому что всем остальным она рассчитывается по другому пункту.
Никого из тех ИП, кто отчитался в налоговую, часть 11 статьи 14 не касается вообще. Никаким образом.
Чего это ФНС будет применять срок исковой давности к собственным требованиям? У них же мозги есть!
Получается, что я зря платил 35К в ПФ в 13 году. Шапито...
предпринимателю ФНС расчетным методом начислила НДС за 2012 год. Сумма
получилась немаленькая - больше 500 000. Корректировку ИП сдать не успел
и эта сумма теперь "висит" на нем.
Будет ли на него распространяться налоговая амнистия?