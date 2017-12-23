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Законы о налоговой амнистии приняты

Не прошло и недели, после того, как Владимир Путин предложил провести налоговую амнистию, а закон о ней уже принят Госдумой.

В соответствии с принятым документом, граждане России не должны будут платить недоимку по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, а также пени и штрафы, которые накопились к началу 2015 года. Эти долги будут признаны безнадежными к взысканию и списаны без участия граждан. Отметим, что их и сейчас невозможно взыскать, только вот списать их без обращения в суд невозможно.

Спишут и НДФЛ на так называемые условные доходы. По действующему законодательству списанные заёмщику по тем или иным причинам кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляется НДФЛ.

Амнистия коснется и некоторых индивидуальных предпринимателей. Согласно новому закону им так же спишут долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут долги вплоть до 1 января 2017 года.

Есть в законе и обещанная Президентом льгота «на шесть соток». Внесены изменения в правила обложения налогом земельных участков. Льготу в размере величины кадастровой стоимости этих самых шести соток получат в том числе и пенсионеры. Получить её можно будет только по одному участку.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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18 мнений
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Аноним
, Москва
Клоунада предвыборная .... Они бы еще все что 1981 года списали ... А где же обещанный кап ремонт, долги по банкам и т.д. ?  У народа кризис был не в 15 году а сейчас. 
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Аноним
, Москва


Аноним, Вы писали:

А кем чувствуют себя те, кто платил всё и вовремя? Дураками!

 Конечно! Это руководство к действию, вернее бездействию...

Клерк
Альтернатива
, Уфа
"Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность,
вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут
долги вплоть до 1 января 2017 года."
Получается те кто все таки самостоятельно сдал нулевую отчетность и у него пересчитали взносы без 8 кратного увеличения остался в дураках нужно платить ?
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Аноним
, Волгоград
Более того , из-за постоянных сбоев в программе налоговых  более половины "долгов" - мнимые! По данным регионального налогового центра ,задолженность есть ,((( По данным местной ИФНС -нет!
Вот такие долги,которые сами наплодили и будут списывать.
А что устроили с ПФР и ФСС ...мы уже год не можем разобраться !
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Аноним
, Москва
А можно узнать где вы вот это прочитали в законопроекте "Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность"?!?
Нулевая отчетность красноречиво говорит, что деятельность не велась.
<b>Модератор</b>
Над.К

А можно узнать где вы вот это прочитали в законопроекте

 

Вот тут прочитали

Статья 11

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат
списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017
года, в размере, определяемом в соответствии с частью 11 статьи 14 Федерального
закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ
При нулевых декларациях не начисляют взносы в максимальном размере.

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Аноним
, Мурманск
ФНС спишет вымышленные  долги, ПФР спишет вымышленные баллы и индивидуальные коэффициенты с лицевых счетов.. Реальный возраст выхода на пенсию увеличится выше среднего порога смертности. Трудовой стаж для права на пенсию приравняют к среднему  времени жизни. Женщин и мужчин уравняют в правах. ПФР наладит торговлю баллами, коэффициентами. В связи ожидаемой нестабильностью рубля, пенсионные баллы станут наиболее стабильной валютой, конвертируемой в биткоины. Реальные деньги исчезнут. Сбудется мечта нынешних пенсионеров: "Ваше поколение будет жить при коммунизме". 
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Аноним
, Москва

Над.К, Вы писали:

А можно узнать где вы вот это прочитали в законопроекте

 

Вот тут прочитали


Статья 11

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и подлежат

списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды

Российской Федерации за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017

года, в размере, определяемом в соответствии с частью 11 статьи 14 Федерального

закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ
При нулевых декларациях не начисляют взносы в максимальном размере.

Но можно ведь и по другому прочитать часть 11 ст.14 № 212-ФЗ

"Сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период ... являются основанием для направления требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, а также для проведения взыскания недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов" ... ну и далее про 8-ми кратный размер в случае отсутствия сведений.

И тогда по смыслу, статья 11 "законопроекта" признает безнадежными все недоимки по страховым взносам - и у тех кто декларацию не сдавал и кто сдавал нулевую и у кого был доход, но не были уплачены взносы.

Интересно вот что ...  "Консультант" пишет, что "Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ". Как же тогда на него можно ссылаться?!?

<b>Модератор</b>
Над.К
Но можно ведь и по другому прочитать

Не получится так прочитать. Потому что по пункту 11 считают взносы тем, кто отчетность не сдал. Всем остальным считают по пункту 1.1. Вы же процитировали только основание для направления требования, а это не определение размера взносов

"Консультант" пишет, что "Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ". Как же тогда на него можно ссылаться?!?

 Не поняла проблемы. Почему вдруг нельзя сослаться?

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Аноним
, Москва

Над.К, Вы писали:

Но можно ведь и по другому прочитать

Не получится так прочитать. Потому что по пункту 11 считают взносы тем, кто отчетность не сдал. Всем остальным считают по пункту 1.1. Вы же процитировали только основание для направления требования, а это не определение размера взносов

"Консультант" пишет, что "Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ". Как же тогда на него можно ссылаться?!?

 Не поняла проблемы. Почему вдруг нельзя сослаться?

Вы говорите про размер взносов, в законопроекте речь идет о недоимках, это не одно и то же, хотя и прямо связано. Второе предложение часть 11 ст.14 № 212-ФЗ является уточняющим (в случае, если отсутствуют сведения о доходах).

<b>Модератор</b>
Над.К

Вы говорите про размер взносов,

 Не я говорю. Закон об амнистии говорит

подлежат списанию недоимка по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за расчетные (отчетные)
периоды, истекшие до 1 января 2017 года, в размере, определяемом в соответствии
с частью 11 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ

Чтобы определить недоимку, её надо рассчитать по каким-то правилам. А рассчитать недоимку по части 11 статьи 14 можно только тем ИП, кто не сдал декларацию. Потому что всем остальным она рассчитывается по другому пункту.

Никого из тех ИП, кто отчитался в налоговую, часть 11 статьи 14 не касается вообще. Никаким образом.

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Аноним
, Петрозаводск
 Уважаемые коллеги. У меня вопрос: в декабре 2015 года индивидуальному
предпринимателю ФНС расчетным методом начислила НДС за 2012 год. Сумма
получилась немаленькая - больше 500 000. Корректировку ИП сдать не успел
и эта сумма теперь "висит" на нем.
Будет ли на него распространяться налоговая амнистия?
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