Законы о налоговой амнистии приняты

Не прошло и недели, после того, как Владимир Путин предложил провести налоговую амнистию, а закон о ней уже принят Госдумой.

В соответствии с принятым документом, граждане России не должны будут платить недоимку по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, а также пени и штрафы, которые накопились к началу 2015 года. Эти долги будут признаны безнадежными к взысканию и списаны без участия граждан. Отметим, что их и сейчас невозможно взыскать, только вот списать их без обращения в суд невозможно.

Спишут и НДФЛ на так называемые условные доходы. По действующему законодательству списанные заёмщику по тем или иным причинам кредиты или коммунальные услуги считаются его материальной выгодой и на них начисляется НДФЛ.

Амнистия коснется и некоторых индивидуальных предпринимателей. Согласно новому закону им так же спишут долги по взносам, образовавшиеся до 1 января 2015 года. Однако тем ИП, которые не вели деятельность и не сдавали отчетность, вследствие чего им были начислены взносы в максимальном размере, спишут долги вплоть до 1 января 2017 года.

Есть в законе и обещанная Президентом льгота «на шесть соток». Внесены изменения в правила обложения налогом земельных участков. Льготу в размере величины кадастровой стоимости этих самых шести соток получат в том числе и пенсионеры. Получить её можно будет только по одному участку.