Для иностранных плательщиков НДС утверждены формы реестров

А как же миллиарды за границу уходят?
Над.К, Вы писали:Аноним, а Вы в курсе, какие очереди были в налоговых? Ну, если приходить в...
Вы ещё попробуйте в 60 лет устройтись, труд он всегда почетен, кем бы кто не работал, но дело то ...
Ох уж этот Актион. Имела неосторожность однажды ответить. Потом сказала, что ушла на пенсию и не ...
Над.К, Вы писали:? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вд...
А как при СССР можно было строить государство при подоходном налоге 10% и профсоюз 2%. и всё.. Пе...
Можно получить с любой даты. Но только на ровное количество месяцев.
У нас банки не государственные а коммерческая структура. И такие действия -это выглядит, ка...
Над.К, а как же тогда быть?можно ли получить патент с 10го января например?Если не успел подать д...
С возрастом у многих заостряются присущие человеку черты характера(ссылаюсь на учебник и многолет...
что еще надо сделать чтоб хоть немного чувствовать себя в стабильности? Ничего. Банкам нужно отч...
Читала уже сегодня где-то этот список мер. Особенно "радует" тщательно проверять контрагентов - к...
? Или оплатить полностью и подавать на возмещение? Вот лучше так. А то вдруг в следующем г...
Добрый день. Столкнулись с подобной проблемой. ФНС вынесла решение по поводу недостоверности юр. ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:что завидовать то..... все в Ваших руках. То, что им на...
ну так кто мешает, тут просто отаечали почему приходит рассылка от других их продуктов.&nbs...
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп...
минуты назад, КировДобрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент о...
Добрый день, ИП без работников, 6% доходы, на данный момент оплачены налоги за 9 мес. и фик...
а зря удалили статью! Пусть бы они в суд подали, а мы бы все стали свидетелями со стороны ответчи...
рекламу эдблочит тот, кто не согласен предоставлять свой комп незнакомцу для несогласованного исп...
Так ведь каждый раз с разных новых звонят! Вот уж метод-прямых-продаж. Тлф №№ ушел вт...
Цитата:
а кто-либо читает наши мнения?
А тут не сайт налоговой, читать некому :) Заведит...
Как можно не знать, должен ты в бюджет или нет? Странно. А если завтра на сотню тысяч требование ...
а кто-либо читает наши мнения? ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТЕ В СУББОТЫ? Действительно, одна суббота в мес...
В том то и дело, что ИП сколько не плати = всё равно мин пенсия. закон молодой и не факт. ч...
Щас директор на него все косяки поаесит, и будет этот студент отдуваться за всех... Может работод...
наверное должна, с 2013 до 2017 деятельности не было, платила нерегулярно(т.к р/сч не было), в ПФ...
Так Вы действительно должны были эту сумму? Потому как если это ошибочное списание, уменьшить нал...
Аноним, Вы писали:, а вы читали их пользовательское соглашение? С каких пор пользовательско...
"А вообще интересно получилось. Актион тупые что-ли? Статью-то Клерк удалил, а обсуждение всё рав...
открылись, получили документы, сразу закрылись, а на стенде вывесили полученные ранее документы.....
Кстати, вчера звонили, предлагали БСС Главбух. Я говорю - для нас неактуально, потому что банки к...
Я одно время тоже подписался и телефон указал - достали так, что я их всех *уями прямым текстом п...
Вот номер карты 4890 4944 6409 1537 русский стандарт, хотел узнать кто он и где он