Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Для иностранных плательщиков НДС утверждены формы реестров

ФНС приказом от 29 августа 2017 г. N ММВ-7-15/693@ утвердила формы и порядок заполнения реестра, предусмотренного пунктом 5 статьи 148 Налогового кодекса РФ.

Реестр представляется иностранной организацией, оказывающей физическим лицам услуги в электронной форме, а также иностранной организацией, признаваемой налоговым агентом, которая осуществляет расчеты непосредственно с физическими лицами.

Документ направляется через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Если последний не может использоваться, то реестр предоставляется по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
 

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»
Бухгалтерские новости
 
При заказе интернет-услуг у иностранной фирмы придется платить агентский НДС
 
Бухгалтерские новости
 
Партнеры Uber могут не платить агентский НДС. Узнайте, в каком случае
 

Посетить семинар по теме «НДС (Налог на добавленную стоимость)»

Все семинары по теме НДС (Налог на добавленную стоимость)
×
×