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В Удмуртии изменен закон об УСН. Не в пользу налогоплательщиков

Управление ФНС Республики Удмуртия сообщило о том, что принят Закон от 29.11.2017 № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения».

С 1 января 2018 года скорректированы ранее установленные преференции для отдельных категорий налогоплательщиков, а именно, пониженные налоговые ставки в размере 5 и 10 процентов при осуществлении различных видов экономической деятельности налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения.

Установлены категории налогоплательщиков, к которым применяются дифференцированные налоговые ставки.

Кроме того, Законом предусмотрены следующие изменения для всех категорий налогоплательщиков, кроме резидентов государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов; резидентов индустриальных (промышленных) парков (для них нет порога по ограничению выручки, вида осуществляемой экономической деятельности):

  • увеличен размер выручки на 20% (доля доходов по видам экономической деятельности, в общем объеме доходов по всем видам экономической деятельности за налоговый период должна составлять не менее 90%), ранее было - 70%;
  • виды экономической деятельности конкретизированы по соответствующему Разделу и Классу ОКВЭД-2, в целях четкого определения вида осуществляемой экономической деятельности.

Конструктивно изменены условия для применения налоговой ставки 10 процентов.

Налогоплательщикам региона стоит внимательно изучить изменения. Время изменить систему налогообложения еще есть.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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5 мнений
Клерк
Лодки причалов
, Набережные Челны

Тю, в Татарии давно уже по максимуму 15% по системе доходы-расходы дерут, никаких преференций. Не, ну а что? Самая богатая республика...

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Аноним
, Казань

Лодки причалов, Вы писали:

Тю, в Татарии давно уже по максимуму 15% по системе доходы-расходы дерут, никаких преференций. Не, ну а что? Самая богатая республика...

 В Татарстане 5% для:

1) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления следующих видов экономической деятельности:

а) обрабатывающее производство;

б) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

в) строительство;

и 10% - для всех остальных.
2) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 процентов дохода составил доход от услуг стоянок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 июля 2013 года многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 единиц.

Читайте внимательно Закон РТ от 17.06.2009г. №19-ЗРТ



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Аноним
, Казань

Лодки причалов, Вы писали:

Тю, в Татарии давно уже по максимуму 15% по системе доходы-расходы дерут, никаких преференций. Не, ну а что? Самая богатая республика...

 

http://www.klerk.ru/buh/news/463638/ дополнительно к комментарию выше
Клерк
Лодки причалов
, Набережные Челны

Аноним, Вы писали:

Лодки причалов, Вы писали:

Тю, в Татарии давно уже по максимуму 15% по системе доходы-расходы дерут, никаких преференций. Не, ну а что? Самая богатая республика...

 В Татарстане 5% для:

1) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода составил доход от осуществления следующих видов экономической деятельности:

а) обрабатывающее производство;

б) производство и распределение электроэнергии, газа и воды;

в) строительство;

и 10% - для всех остальных.
2) для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 процентов дохода составил доход от услуг стоянок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 июля 2013 года многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 единиц.

Читайте внимательно Закон РТ от 17.06.2009г. №19-ЗРТ



 

А это как вам?
3. Установить налоговую ставку в размере 10 процентов для налогоплательщиков, не указанных в части 2 настоящей статьи.

Часть 3 статьи 1 утрачивает силу с 1 января 2016 года (пункт 1 статьи 2 данного документа).

Статья 2

Признать утратившими силу:

1) с 1 января 2013 года пункт 1 части 2 и часть 3 статьи 1 настоящего Закона;

Законом Республики Татарстан № 33-ЗРТ от 11.06.2012 с 1 января 2013 года заменить слова "с 1 января 2013 года" словами "с 1 января 2016 года".

2) с 1 января 2026 года пункт 2 части 2 статьи 1 настоящего Закона.

Президент
Республики Татарстан
М.Ш.ШАЙМИЕВ

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