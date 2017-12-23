В Удмуртии изменен закон об УСН. Не в пользу налогоплательщиков

Управление ФНС Республики Удмуртия сообщило о том, что принят Закон от 29.11.2017 № 66-РЗ «Об установлении налоговых ставок налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения».

С 1 января 2018 года скорректированы ранее установленные преференции для отдельных категорий налогоплательщиков, а именно, пониженные налоговые ставки в размере 5 и 10 процентов при осуществлении различных видов экономической деятельности налогоплательщикам, выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при применении упрощенной системы налогообложения.

Установлены категории налогоплательщиков, к которым применяются дифференцированные налоговые ставки.

Кроме того, Законом предусмотрены следующие изменения для всех категорий налогоплательщиков, кроме резидентов государственных (муниципальных) бизнес-инкубаторов; резидентов индустриальных (промышленных) парков (для них нет порога по ограничению выручки, вида осуществляемой экономической деятельности):

увеличен размер выручки на 20% (доля доходов по видам экономической деятельности, в общем объеме доходов по всем видам экономической деятельности за налоговый период должна составлять не менее 90%), ранее было - 70%;

виды экономической деятельности конкретизированы по соответствующему Разделу и Классу ОКВЭД-2, в целях четкого определения вида осуществляемой экономической деятельности.

Конструктивно изменены условия для применения налоговой ставки 10 процентов.

Налогоплательщикам региона стоит внимательно изучить изменения. Время изменить систему налогообложения еще есть.