В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи З46.43 НК ПСН может применяться в отношении оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.
Глава 26.5 НК не предусматривает запрета на оказание указанных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Если индивидуальным предпринимателем получен патент по указанному виду предпринимательской деятельности в субъекте РФ, на территории которого осуществляется такая деятельность, то налогоплательщик в отношении нее вправе применять ПСН, в том числе при оказании услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/74010 от 10.11.2017.
Как ИП-программисту применять ПСН
В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи З46.43 НК ПСН может применяться в отношении оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.