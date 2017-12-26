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Как ИП-программисту применять ПСН

В соответствии с подпунктом 62 пункта 2 статьи З46.43 НК ПСН может применяться в отношении оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации.

Глава 26.5 НК не предусматривает запрета на оказание указанных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Если индивидуальным предпринимателем получен патент по указанному виду предпринимательской деятельности в субъекте РФ, на территории которого осуществляется такая деятельность, то налогоплательщик в отношении нее вправе применять ПСН, в том числе при оказании услуг заказчикам из других субъектов РФ и иностранных государств.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-12/74010 от 10.11.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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