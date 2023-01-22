Доходы НКО от процентов по счету в банке облагаются налогом на прибыль

Минфин в письме № 03-03-06/3/77936 от 24.11.2017 разъяснил, как некоммерческой организации облагать проценты, полученные от банка за хранение средств на счете.

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251 НК.

В частности, не облагаются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций или физлиц и использованные указанными получателями по назначению.

При размещении свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках конечные цели их использования не могут быть определены, указанные операции некоммерческих организаций следует рассматривать как формы сохранения денежных средств.

Что касается полученных процентов от временного размещения свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках, то согласно пункту 6 статьи 250 НК РФ доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам, относятся к внереализационным доходам.

Следовательно, доходы НКО в виде процентов от временного размещения свободных остатков средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках облагаются налогом на прибыль организаций в общеустановленном порядке.